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В Минске построили 400 квартир за первые два месяца 2026 года

26 марта 2026 17:55
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Строительство жилья остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в нашей стране. В Минске в январе и феврале 2026 года построено 400 квартир всех форм собственности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Общая площадь – 28 300 квадратных метров.

В республиканском объеме доля Минска составила более 8 %. Для тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в эксплуатацию сдали более половины от всего объема введенного жилья в Минске. Из них 11 400 квадратов пришлось на жилье, построенное с господдержкой. Такая динамика показывает, что основная часть нового жилья ориентирована на социальные программы и поддержку граждан, что способствует решению квартирного вопроса и повышает доступность квадратных метров для нуждающихся.

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# Строительство

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