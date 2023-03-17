«Она не улыбается». Кассир рассказывает в своём блоге о работе и жалобах покупателей

Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Приходится ли сталкиваться вам с жалобами, которые высасывают буквально из пальца, которые доходят до абсурда?
Кристина Гордеюк, блогер:
Я больше скажу, что процентов 70 всех жалоб, которые поступают на магазин, все высосаны из пальца, как бы это ни звучало. Могу привести пример из личного опыта, так как в торговле имею большой опыт уже – девять лет достаточно. Моя первая жалоба была, которую на меня написали, за то, что я не упаковала в целлофановый пакет мужчине две пачки сигарет просто, хотя у него не было просьбы в этот момент. Он просто потребовал книгу замечаний и предложений и указал то, что она недобросовестно исполняет свою работу. К примеру, из последнего – то, что на девочку-продавца написали жалобу – то, что она не улыбается, хотя мы были все в масках. «Она не улыбается, ко мне недоброжелательна. Проведите с ней беседу».
Алеся Лакина:
С вами проводят беседу или вас лишают премии как-то?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Либо просто смеются и думают, что какая-то ерундовая жалоба?
Кристина Гордеюк:
Если такие абсурдные какие-то жалобы, тогда можно просто посмеяться.
Юлия Самусенко:
Всерьез их никто не воспринимает?
Кристина Гордеюк:
Нет.
Алеся Лакина:
Расскажите про свою блогерскую деятельность.
Кристина Гордеюк:
У меня блог идет конкретно о моей работе – то, что я работаю контролером-кассиром, и о покупателях. О всех казусных моментах я рассказываю, что они вытворяют иногда на кассах, просто не передать словами.
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