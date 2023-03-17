«Она не улыбается». Кассир рассказывает в своём блоге о работе и жалобах покупателей

Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Кристина Гордеюк, блогер:

Я больше скажу, что процентов 70 всех жалоб, которые поступают на магазин, все высосаны из пальца, как бы это ни звучало. Могу привести пример из личного опыта, так как в торговле имею большой опыт уже – девять лет достаточно. Моя первая жалоба была, которую на меня написали, за то, что я не упаковала в целлофановый пакет мужчине две пачки сигарет просто, хотя у него не было просьбы в этот момент. Он просто потребовал книгу замечаний и предложений и указал то, что она недобросовестно исполняет свою работу. К примеру, из последнего – то, что на девочку-продавца написали жалобу – то, что она не улыбается, хотя мы были все в масках. «Она не улыбается, ко мне недоброжелательна. Проведите с ней беседу».

Алеся Лакина:

С вами проводят беседу или вас лишают премии как-то?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Либо просто смеются и думают, что какая-то ерундовая жалоба?