Может ли астрология навредить человеку в жизни? Отвечают эксперты

Пока интерес к астрологии не вредит повседневной жизни человека, ничего страшного в ней нет. Некоторые ученые и вовсе считают, что такое хобби иногда приносит пользу, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Совместные эксперименты французских и американских исследователей, в которых приняли участие почти 600 добровольцев, показали: чтение гороскопов с позитивными предсказаниями может улучшать настроение. Правда, этот эффект наблюдается лишь у людей, которые искренне верят в астрологию.

Алина Шлимакова, астролог-любитель:

Я верующий человек, я православная, и я даже разговаривала с батюшкой на тему астрологии, что хочу помогать людям. И он сказал мне о том, что если люди получают успокоение в том, что ты делаешь, если ты их не обманываешь, то Бога ради, делай это во благо. Да, то есть никого не обманывай, никого не вводи в заблуждение, никому ничего не обещай. Помогай.

Ирина Махнач, астролог:

Задумайтесь в этой фразе, человек создан по образу и подобию божьему. Божественная природа – это мыслительная, это духовная природа. Человек должен зреть этой мыслью. Вот человек, почему у нас все начинается с Овна? Овен – это зерно, каждый внутри себя вот это несет зерно, каждый должен ощутить в себе этого ребеночка, знаете, вот как ген божий, но его надо взрастить, его надо выносить, и тот, кто вынашивает в себе этого творца, он изменяет свою всю судьбу. Вы представляете? Астрология – это не просто учение о влиянии на людей далеких звезд, астрология – разновидность оккультизма со всеми его последствиями. Считается, что Церковь негативно относится к астрологии и ко всякого рода прогнозам в виде гороскопов, рассматривая ее как отрасль магии или колдовства. Алина Шлимакова:

Здесь, наверное, мы возвращаемся к мифу о том, что астрология – это гадание. Действительно, Церковь не поощряет гадания, но ведь Церковь относится спокойно к психологии. Да, и какой был путь у психологии даже 50 лет назад. Возможно, астрологию ждет то же самое. Пока она не доказана, как наука, но я думаю, что в скором времени она придет, и к ней тоже будут относиться более спокойно, то есть так более даже где-то холодно, не пугаться ее, не бояться, относиться абсолютно ровно.

Александр Шимбалев, клирик прихода Серафима Саровского в Минске:

Христианское богословие подразумевает, что Бог – творец вселенной, и Бог этот мир создал и создал человека по своему образу и подобию. Вот образ и подобие божье в человеке подразумевает свободную волю. И неподверженность никаким внешним физическим факторам, которые бы оказывали какое-то влияние на поступки человека, не на физиологию, конечно же. «Раньше при любом царе был астролог». Стоит ли политикам обращаться к специалистам по звездам – подробности здесь. Само понятие предустановленного будущего противоречит христианскому учению о свободе и ответственности человека за свою жизнь. Если верить звездным прогнозам и предсказаниям, люди – это просто марионетки неодушевленных астрономических объектов. Когда человек рождается, черты его личности уже определены положением Луны.

Александр Шимбалев:

С точки зрения науки – это неправда, а с точки зрения богословия – это тоже ложь, потому что если мы этим языческим богам поклоняемся, ну тогда что угодно можно, потому что это все глупость. А если мы христиане, если мы поклоняемся единому Богу-творцу, то никакая астрология для нас не играет никакой роли, потому что она, во-первых, нашу свободную волю уничтожает, что противоречит богословию, порабощает человека, и, во-вторых, не отвечает действительности, реальности, что тоже неприемлемо для христианина. В словаре Брокгауза и Ефрона астрология трактуется как мнимая наука, пытавшаяся предсказать будущее отдельных личностей и человечества из наблюдений над положением светил на небе. Почему же некоторые из астрологических прогнозов все-таки сбываются? Возможно, все дело в размытой формулировке, и события, указанные в них, когда-нибудь да свершатся. Александр Шимбалев:

Это можно объяснить исключительно человеческой глупостью, когда человек ни о чем серьезно не задумывается. А живет подсознательно. Вот в газете гороскоп прочитали, ай да почитаю, посмотрю, а соседка сказала: а поедем погадаем? А все пошли в церковь, и я пойду в церковь. И вот это подсознательное такое состояние, когда человек ни о чем серьезно не думает, за всяким мнением следует, оно приводит к тому, что у него такое мировоззрение. Астрология, покрытая ореолом таинственности и сказочности, манит человека возможностью узнать свою судьбу, познать себя и заглянуть в грядущее. И все же есть вопросы, на которые астрологи не в силах пролить свет. Да и нужно ли это? Ведь в конце концов, все в наших руках. Что бы там ни твердили звезды.