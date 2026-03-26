Фокус – на профилактику: как развивается амбулаторная помощь в Минске?

Развитие амбулаторной помощи в столице направлено на повышение доступности и качества. Для этого укрепляется материально-техническая база. Акцент также на цифровизацию, профилактику и диспансеризацию. Это позволяет сместить фокус с лечения в стационарах на раннее выявление и качественное амбулаторное наблюдение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А для обеспечения доступности диагностики закупается высокотехнологичное медицинское оборудование. Так, например, в 2025-м новые аппараты МРТ установили в двух амбулаторных медучреждениях – в Минском городском клиническом эндокринологическом центре и во 2-й центральной районной поликлинике. Что позволило сократить время ожидания обследования.

Как развивается амбулаторная помощь в столице? Сюжет Ольги Пасечник.

Ольга Шучко делает МРТ регулярно по медицинским показаниям на протяжении 4 лет. И недавно для проведения обследования обратилась во 2-ю центральную районную поликлинику. Сюда ее направил врач-невролог.