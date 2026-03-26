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Фокус – на профилактику: как развивается амбулаторная помощь в Минске?

26 марта 2026 17:47
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Развитие амбулаторной помощи в столице направлено на повышение доступности и качества. Для этого укрепляется материально-техническая база. Акцент также на цифровизацию, профилактику и диспансеризацию. Это позволяет сместить фокус с лечения в стационарах на раннее выявление и качественное амбулаторное наблюдение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А для обеспечения доступности диагностики закупается высокотехнологичное медицинское оборудование. Так, например, в 2025-м новые аппараты МРТ установили в двух амбулаторных медучреждениях – в Минском городском клиническом эндокринологическом центре и во 2-й центральной районной поликлинике. Что позволило сократить время ожидания обследования.

Как развивается амбулаторная помощь в столице? Сюжет Ольги Пасечник.

Ольга Шучко делает МРТ регулярно по медицинским показаниям на протяжении 4 лет. И недавно для проведения обследования обратилась во 2-ю центральную районную поликлинику. Сюда ее направил врач-невролог.

Фокус – на профилактику: как развивается амбулаторная помощь в Минске? -2

Ольга Щучко, жительница Минска:
Этот центр мне нравится больше всего. Здесь самая комфортная обстановка. Прекрасные врачи. Качество расшифровки тоже радует.

Аппарат МРТ закрытого типа позволяет исследовать все: от головного мозга до мельчайших суставов кисти. Пропускная способность – 16 человек в смену. С введением аппарата в эксплуатацию повысилась доступность высокотехнологических методов исследований не только для пациентов 2-й центральной районной поликлиники, но и для других жителей Фрунзенского района.

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Фокус – на профилактику: как развивается амбулаторная помощь в Минске? -4

Александр Кисель, врач лучевой диагностики, заведующий отделением 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:
У нас аппарат с системой искусственного интеллекта, который позволяет значительно сокращать время исследования пациентов без потери качества. Со временем мы будем увеличивать квоты, выделяемые поликлиникам.

Далее смотрите в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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