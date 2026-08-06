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Новости по тегу #Денис Вихренко

В Минске на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников
06 августа 2026 18:53

В Минске на улице Серова продолжается строительство нового жилого квартала для очередников

В микрорайоне Сокол завершается строительство квартала №5
06 июня 2025 18:43

В микрорайоне Сокол завершается строительство квартала №5

В Минске планируется ввести 8 объектов системы здравоохранения
30 января 2025 18:24

В Минске планируется ввести 8 объектов системы здравоохранения

Обещанного ждут 3 года. Почему дольщики жалуются на работу «Минского домостроительного комбината»?
13 июля 2023 13:25

Обещанного ждут 3 года. Почему дольщики жалуются на работу «Минского домостроительного комбината»?

Юбилейные торжества прошли в Заводском, Советском и Октябрьском районах. Чем гордятся их жители?
17 марта 2023 19:54

Юбилейные торжества прошли в Заводском, Советском и Октябрьском районах. Чем гордятся их жители?

Обещали построить за 9 месяцев, но всё затянулось почти на 3 года. Дом для многодетных наконец ввели в эксплуатацию
06 января 2023 19:15

Обещали построить за 9 месяцев, но всё затянулось почти на 3 года. Дом для многодетных наконец ввели в эксплуатацию

Коттеджи в Соколе приравняли к последнему классу строительства. Куда смотрела администрация? Поговорили с представителем
20 декабря 2022 09:00

Коттеджи в Соколе приравняли к последнему классу строительства. Куда смотрела администрация? Поговорили с представителем

«Разберёмся самым серьёзным образом». Наталья Кочанова посетила таунхаусы в Соколе с инспекцией
10 декабря 2022 15:42

«Разберёмся самым серьёзным образом». Наталья Кочанова посетила таунхаусы в Соколе с инспекцией

В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности
23 декабря 2021 18:37

В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности

В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?
30 июня 2020 07:03

В чём будет особенность микрорайона, который строят в Лошице?

Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?
14 января 2019 21:24

Как изменится Ленинский район Минска к II Европейским играм?

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу
27 ноября 2018 14:22

Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу