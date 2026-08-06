Новости по тегу #Денис Вихренко

Октябрьский район – лидер по строительству жилья в столице. Активно растут многоэтажки в микрорайоне «Сокол» и «Минск-Мире».
Микрорайон Сокол. За последние годы здесь появились десятки новых домов, а население составляет уже 9 тысяч человек. Живет около 350 многодетных семей. Для них жилье, социалка и зоны отдыха.
В 2025 году в столице планируют ввести 8 объектов здравоохранения, 4 из которых – поликлиники.
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