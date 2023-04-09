Ядерное оружие в Беларуси – заявления Путина и реакция Запада. Разбираемся в причинах такого радикального шага

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Москва и Минск договорились разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси – шаг яркий. Ведь с середины 1990-х отечественные боеприпасы располагались только на своем поле. А американцев, которые продолжали хранить заряды в Европе, российская дипломатия критиковала, призывая забрать ракеты домой. О судьбоносном, крайне важном решении Москвы и Минска детальнее в нашем сюжете. 25 марта Владимир Путин заявил о скором размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. При этом Москва и Минск договорились сделать это, не нарушая международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Владимир Путин, президент России:

3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». По словам посла России в Беларуси, тактическое ядерное оружие будет размещено возле границы с Польшей. Таким образом, Союзное государство увеличит возможность обеспечения своей безопасности.

Сергей Шойгу, министр обороны России:

Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, Вооруженным Силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Реакция Запада последовала незамедлительно. Например, президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай заявил, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на территории другой страны. В ответ Александр Лукашенко сделал радикальное предложение. Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить. Читайте здесь.

Российское тактическое ядерное оружие в Беларуси – это защитная реакция на текущую геополитическую обстановку.

И ответный шаг на заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Такое оружие считается опасным из-за радиационной пыли, которая неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей и создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды. Кроме того, многие эксперты отмечают двойные стандарты коллективного Запада. Ведь решение о размещении тактического ядерного оружия за пределами своей страны хорошо известно США. Америка на протяжении десятилетий проводит такую политику совместно с европейскими странами.