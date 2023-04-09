Кому санкции буквально до фонаря? Предприятие под Минском завоевывает российский автопром

Новости Беларуси. Крупный финансовый улов могут принести проекты в машиностроении. Только рынок автокомпонентов, ввезенных в Беларусь и Россию в 21 году, составил 19 миллиардов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А ведь это традиционно наша сфера компетенций. Во время Послания Президент отмечал, что с российскими партнерами планируем запустить около 15 проектов в машиностроении, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект.

А тем временем в Руденске уже буквально пролили свет на импортозамещение. Предприятие под Минском выпускает фары для белорусских и российских гигантов машиностроения. По качеству – не хуже западных конкурентов, которые ушли в санкционную тень. Но на них в прямом смысле свет клином не сошелся. Кому санкции буквально до фонаря, узнавала Екатерина Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Руденск – городской поселок недалеко от столицы. Население – всего 2 700 человек. При этом завод, который здесь находится, снабжает фарами отечественных и российских гигантов машиностроения. Тот случай, когда размер не имеет значения. Более 32 лет Марина Язвинская трудится на Руденском заводе. Через ее умелые руки прошли и елочные игрушки, и крем для обуви, и другие товары народного потребления. Десятилетия производство было в промышленном поиске. Но в середине 1990-х руководство сделало ставку на новый продукт – световые приборы для машиностроения. С тех пор Марина в прямом смысле дает свет отечественному автопрому.

Марина Язвинская, сборщик изделий из пластмасс ОАО «Руденск»:

Лет 10 фары у нас. А сразу были, когда переделали цех, фонари. Это вот у нас МАЗ, КАМАЗ, ГАЗель. Этот цех вот наш делает фонари ламповые. Другой цех у нас делает светодиодные фары.

В Руденске создавали импортозамещающие приборы еще в 2017-м. Но масштабному экспортному дебюту тогда не суждено было состояться. Российский рынок был привередлив и плотно занят зарубежными компаниями. Но грянули санкции. И привычные поставки светокомплетующих погасли. Тогда росавтопром переключил дальний свет сотрудничества на ближний. И белорусское предприятие на полном ходу вошло в промпроцесс автостроения. Руденский завод способен обеспечить и отечественное машиностроение, и поработать на экспорт, закрыть значительную часть потребностей союзного автопрома.

Жанна Михайлова, начальник отдела развития ОАО «Руденск»:

Мы инициативные разработки делаем и продвигаем на рынок «АвтоВАЗа», ГАЗа. Завод в состоянии осваивать новые виды и производить экспортно ориентированную продукцию, которая практически вся является импортозамещающей для наших будущих потребителей. Такая взаимная работа над новыми техническими новинками полезна и для российского, и для белорусского автопрома и позволяет нам вместе развиваться дальше, нам, в общем-то, никакие санкции не страшны. Сегодня здесь производят более 40 наименований и 300 модификаций светотехнической продукции. Она конкурентоспособна, технологична и соответствует мировым стандартам. Благодаря кропотливому труду разработчиков удалось создать долгожданный импортозамещающий продукт, аналогов которому нет в СНГ.

Екатерина Капылович:

Светодиодный блок с уникальной линзой. На руденском предприятии его устанавливают в современные фары ближнего и дальнего света. И сегодня они уже запущены в производство.

Олег Ленько, начальник отдела маркетинга ОАО «Руденск»:

В рамках программы импортозамещения ОАО «Руденск» в прошлом году освоил фары-аналоги немецкой фирмы Hella, фары ближнего и фары дальнего света. Данные изделия успешно начали поставляться на конвейеры Российской Федерации, такие как Павловский автобусный завод, Уральский автомобильный завод, Минский тракторный наш завод. В этом году мы завершили подготовку производства точно таких фар, только уже в светодиодном исполнении. Цена данных изделий в два раза дешевле, а то, может, даже сегодня и в два с половиной, чем аналоги фар фирмы Hella.

Предприятие обеспечивает полный цикл изготовления автомобильных фар. В планах еще увеличивать мощность. Запас роста есть. Только в 2022-м объем производства вырос на 22 % к уровню предыдущего года. Тенденция вверх очевидна, и в первом квартале нынешнего – объемы уже выросли на 11 пунктов. Почти половина всей руденской продукции уходит на экспорт. Основная часть в Россию и небольшая доля в Казахстан. В ближайших планах – расширение кейса поставок: освоение новых рынков сбыта на уже привычном союзном направлении и в странах Африки.