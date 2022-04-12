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Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства

12 апреля 2022 11:50
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Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. В эти минуты у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище (здесь подробности).  

Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства-1

Напомним, 11 апреля на территории мемориального комплекса на месте концлагеря Бухенвальд во время памятной церемонии неизвестный снял государственный флаг Беларуси и установил бело-красно-белое полотно. Произошедшее вызвало волну возмущения в белорусском обществе. К зданию дипмиссии ФРГ пришли представители общественных организаций и политических партий. Собралась молодежь и пожилые люди, в том числе бывшие узники нацистских лагерей, чудом выжившие в руках фашистов. Протестующие шокированы цинизмом немецких властей.  

Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства-4

Николай Волович, политический аналитик:  
Вот это циничная по своей сути акция, которую провели в Германии, сегодня послужила триггером, чтобы люди пришли к стенам посольства. Понимаете, это настолько циничный шаг со стороны немецкого руководства. Мы видим, что Европа сегодня стала на путь возрождения фашизма, потому что, повесив эту бело-красно-белую тряпку в концлагере, где живьем сжигали людей, в том числе и советских военнопленных, это значит, по сути, признать правильность тех идей, которые проповедовали нацисты и Гитлер.

«Неслыханное глумление над честью и достоинством граждан Беларуси». Генпрокуратура о замене флага в Германии (подробнее тут).  

# Акции протеста # общество # Николай Волович # Фотофакт

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