«Серьёзный вопрос у жителей». Как на Западе отреагировали на новость о размещении в Беларуси ядерного оружия?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Действительно, для Республики Беларусь произошло ключевое решение, которое будет принято, реализовано в ближайшие дни, месяцы. На самом-то деле, большую часть Послания белорусскому народу Александр Лукашенко посвятил именно этому, это было ключевое. Потому как безопасность, особенно сейчас, в нынешних реалиях – мирораздел происходит. И любое государство, понимая, с кем оно в союзе и против кого оно борется, вынуждено себя обезопасить. И ключевое, опять же, было сказано: мы себя защищаем. Как вы считаете, какие реакции, на ваш взгляд, самые ключевые у западных государств?
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Отмечу, что Послание Александра Григорьевича парламенту и народу Беларуси смотрели в России весьма серьезно и вдумчиво. Тем более что сейчас Россию и Республику Беларусь связывают новые ядерные отношения. Это очень большая ответственность двух лидеров наших стран. И эта новость о том, что вообще тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси, вызвало очень большую шумиху на Западе. Мы на базе Бюро военно-политического анализа отслеживаем западные сети, заявления и реакции местного электората на заявления своих политиков. Очень был большой и серьезный вопрос у жителей Европы своим политикам: что теперь делать нам с этим всем, до чего вы довели международные отношения, что, по сути, нейтральная, независимая практически от всех геополитических центров силы на евразийском пространстве Беларусь становится военно-политическим игроком в той геополитической плоскости, в которой мы сейчас находимся? А 1 июля, которое обозначили Путин и Лукашенко как дату размещения тактических ядерных боеприпасов на территории Республики Беларусь, – это уже такое напоминание евролидерам: вы до 1 июля либо выходите из украинского кейса и прекращайте выполнять указания из Вашингтона, либо вы перейдете в новую плоскость взаимоотношений с Россией и Беларусью.
Надежда Сасс:
Что еще радует, не так давно на заседании Совбеза ООН вдруг заявили о необходимости диалога. Уже немного горячие головы остудили данным решением. И естественно, о мнениях бесхребетной Европы можно говорить бесконечно, но давайте услышим голос господина Борреля и его реакцию.
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности:
Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. А Брюссель введет против Минска новые санкции, если белорусские власти не остановят происходящее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо меня пугать. Я уже пуганый. Я уже видел на этом свете очень много. «Ах, вот, разместят ядерное оружие в Беларуси, мы санкции против вас введем». Вы что, очумели? Вы что, забыли? Вы вчера их уже ввели.
Надежда Сасс:
Блестящий ответ Александра Лукашенко. Вадим, вы сами присутствовали во время Послания и адресовали свой вопрос Президенту. О чем говорит в первую очередь реакция того же Борреля и в целом Европейского союза? Понимают, что шутки уже закончились? На самом-то деле градус настолько высок…
Вадим Боровик, политолог:
Во-первых, хочу поддержать коллегу. Все правильно сказано. Единственный момент: мы никогда не были в стороне от геополитических процессов. Мы были на самом острие геополитического разлома. И всегда были вовлечены во все геополитические процессы и делаем все для того, чтобы наш народ и наша страна не утратили суверенитет и мир. Поскольку очень много интересантов в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси. И именно для этого мы усиливаем совместную группировку войск, технически ее усиливаем, проводим соответствующее обучение военнослужащих.
Послушайте, когда мы говорим о возвращении на территорию Беларуси тактического ядерного оружия, первое, мы это делаем строго в рамках международного законодательства. Несмотря на то что наши партнеры по Будапештскому соглашению нарушили свои обязательства, я имею в виду Вашингтон и Лондон, они должны были воздерживаться на протяжении нашей суверенной истории от экономического давления, от вмешательства в наши внутриполитические дела. Напротив, они это постоянно делали. Они свои соглашения нарушили, а мы возвращаем то, что было у нас на территории. И пока возвращаем только тактическое оружие.
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