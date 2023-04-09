«Серьёзный вопрос у жителей». Как на Западе отреагировали на новость о размещении в Беларуси ядерного оружия?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Действительно, для Республики Беларусь произошло ключевое решение, которое будет принято, реализовано в ближайшие дни, месяцы. На самом-то деле, большую часть Послания белорусскому народу Александр Лукашенко посвятил именно этому, это было ключевое. Потому как безопасность, особенно сейчас, в нынешних реалиях – мирораздел происходит. И любое государство, понимая, с кем оно в союзе и против кого оно борется, вынуждено себя обезопасить. И ключевое, опять же, было сказано: мы себя защищаем. Как вы считаете, какие реакции, на ваш взгляд, самые ключевые у западных государств?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):

Отмечу, что Послание Александра Григорьевича парламенту и народу Беларуси смотрели в России весьма серьезно и вдумчиво. Тем более что сейчас Россию и Республику Беларусь связывают новые ядерные отношения. Это очень большая ответственность двух лидеров наших стран. И эта новость о том, что вообще тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси, вызвало очень большую шумиху на Западе. Мы на базе Бюро военно-политического анализа отслеживаем западные сети, заявления и реакции местного электората на заявления своих политиков. Очень был большой и серьезный вопрос у жителей Европы своим политикам: что теперь делать нам с этим всем, до чего вы довели международные отношения, что, по сути, нейтральная, независимая практически от всех геополитических центров силы на евразийском пространстве Беларусь становится военно-политическим игроком в той геополитической плоскости, в которой мы сейчас находимся? А 1 июля, которое обозначили Путин и Лукашенко как дату размещения тактических ядерных боеприпасов на территории Республики Беларусь, – это уже такое напоминание евролидерам: вы до 1 июля либо выходите из украинского кейса и прекращайте выполнять указания из Вашингтона, либо вы перейдете в новую плоскость взаимоотношений с Россией и Беларусью.

Надежда Сасс:

Что еще радует, не так давно на заседании Совбеза ООН вдруг заявили о необходимости диалога. Уже немного горячие головы остудили данным решением. И естественно, о мнениях бесхребетной Европы можно говорить бесконечно, но давайте услышим голос господина Борреля и его реакцию.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности:

Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. А Брюссель введет против Минска новые санкции, если белорусские власти не остановят происходящее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо меня пугать. Я уже пуганый. Я уже видел на этом свете очень много. «Ах, вот, разместят ядерное оружие в Беларуси, мы санкции против вас введем». Вы что, очумели? Вы что, забыли? Вы вчера их уже ввели. Надежда Сасс:

Блестящий ответ Александра Лукашенко. Вадим, вы сами присутствовали во время Послания и адресовали свой вопрос Президенту. О чем говорит в первую очередь реакция того же Борреля и в целом Европейского союза? Понимают, что шутки уже закончились? На самом-то деле градус настолько высок…