Учения в «Сахаре» и новые задачи из-за конфликта в Украине. К чему готовы белорусские бойцы?

Новости Беларуси. В Беларуси на неделе началась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Но внезапность достаточно условная. Такие проверки проводятся ежегодно и запланировано. Они позволяют держать военных в тонусе, что в нынешней обстановке вполне объяснимо. В этот раз особое внимание уделили состоянию техники, вооружению и работе обеспечивающих систем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В то же время недалеко от границы с Польшей состоялись тактические учения на полигоне Брестский. В маневрах участвовали бойцы подразделения зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО. Кстати, сегодня, 9 апреля, они отмечают профессиональный праздник. А накануне наши военные отрабатывали точечные задачи, которые перед белорусскими вооруженными силами ставит нынешняя ситуация, в том числе конфликт в Украине. Подробнее об учениях расскажет Карина Верховцева. Она побывала на двух полигонах, где проходила совместная тренировка войск ВВС и ПВО и где внезапно проверяли танкистов.

Карина Верховцева, корреспондент:

Не секрет, что от выучки военнослужащих зависит их способность оберегать мирное небо Беларуси. Поэтому постоянная интенсивная боевая подготовка проводится в 115-м зенитном ракетном полку, который дислоцируется в Бресте, куда и приехала наша съемочная группа.

По поручению Главнокомандующего в стране продолжается проверка боеготовности армии. Из бригады дивизион оперативно выдвинулся на «Сахару» (так военные называют полигон под Брестом). Здесь развернули технику в боевое положение и заняли позиции. Поставленные задачи выполнялись в сложных условиях, приближенных к реальным: специально создаются помехи со стороны радиосвязи и электроники. По сценарию колонну с техникой атаковала диверсионная группа.

В данный момент проходят учения 115-го зенитного ракетного полка, одного из дивизионов. Дивизион прибыл на позицию, развернулся в боевое положение и отрабатывает работу по контрольным целям.

В ситуации, когда градус постоянно накаляется, важно просчитать каждый шаг. Провокации в отношении нашего государства проходят регулярно. Об этом говорит интенсивность полетов на территории сопредельных стран боевой и разведывательной авиации. Соответствующие подразделения несут боевое дежурство, отслеживая все перемещения воздушных целей в режиме онлайн. В любую погоду 24 часа в сутки войска противовоздушной обороны готовы реагировать на любые вызовы. И даже их профессиональный праздник, что отмечают сегодня, не дает права ослабить позиции. К слову, особенность проведения таких учений – как раз отработать все формы и способы применения наших сил и средств.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Сейчас актуальны беспилотники, мы выбираем наиболее эффективные способы, как с ними бороться в боевой обстановке. А боевая обстановка предусматривает в том числе и то, что нам необходимо будет выполнять свою основную задачу, прикрывать объекты в том числе экономической инфраструктуры нашего государства и параллельно с этим не допустить, чтобы нас вывели из строя. То есть задача достаточно комплексная и многогранная.

А эта установка видит далеко, летит быстро и высоко. Зенитно-ракетный комплекс С-300 фактически может поразить любую цель, а дивизион таких машин – защитить небо целого города. Основная цель нынешней проверки – оценить способности командиров управлять бойцами, а для воинских частей – выполнять задачи в установленные сроки. Так, на полигоне Обуз-Лесновский в высшую степень боеготовности был приведен танковый батальон механизированной бригады. В кратчайшие сроки отмобилизован личный состав и совершен марш в район сосредоточения. Здесь и проходит боевое слаживание подразделения.

Заместитель командира батальона:

В рамках мероприятий по боевому слаживанию проводится стрельба из вооружения танка Т-72Б, а также из стрелкового оружия, таких как автомат и пистолет. К слову, здесь задействован личный состав как срочной службы, так и тех, кто призван из запаса. Виталий прошел армейскую школу более 20 лет назад, был в резерве, а недавно получил повестку. На несколько недель он оставил семью и бизнес, чтобы восстановить в памяти главные навыки.

Виталий, военнообязанный:

Семья отнеслась к этому спокойно, вопросов никаких нет, все были довольны, собрали вещи в мешок, и я уехал военкомат. Я, если честно, сам хотел пойти, то есть никаких вопросов. Это надо. Здесь есть что посмотреть, что вспомнить. И есть смысл Родине долг отдать. Время, конечно, у нас сейчас непонятное. Я думаю, подготовка идет правильная. И поставленные задачи – то, что нужно.

Заместитель командира батальона:

В целом морально-психологическое состояние личного состава обеспечивает выполнение поставленных боевых задач. Выражаю уверенность, что любой ценой будут выполнены любые поставленные задачи. Точно и в срок.