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85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы

18 мая 2023 19:40
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Новости Беларуси. 85 лучших школьников центрального региона впервые вступили в ряды пионеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы-1

Эта цифра символична – в 2023 году 85 лет исполнилось Минской области. В торжественной церемонии на Кургане Славы приняли участие ребята из 22 районов и города Жодино. Все они отличились в учебе, общественной жизни, а также в спорте и культуре. С волнением, разглаживая новенькие галстуки, школьники произнесли пионерскую клятву. 

85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы-4

Валерия Позняк, ученица начальной школы № 6 Борисова: 
Я очень рада, что в такой торжественной обстановке получила свой галстук. Я очень часто участвую в разных конкурсах. Когда были конкурсы октябрят, я всегда в них участвовала. Например, сейчас я участвую в конкурсе, где мы должны со своей командой собрать свое название по памятным местам Беларуси. 

85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы-7

Ангелина Екинфеева, воспитанница военно-патриотического клуба «Сокол» (Мачулищи): 
Такие мероприятия сплочают коллектив и как-то объединяют все эти клубы. Это вызывает такую эмоцию, мне становится радостно, что я участвую в таком клубе, принимаю участие во всех мероприятиях. 

85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы-10

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома: 
Тот ребенок, которого приняли в пионеры в данном знаковом месте, на Кургане Славы, я уверен, запомнит на всю свою жизнь. И будет всем своим сверстникам рассказывать, гордиться и рассказывать своим детям, что когда-то в данный день в данном месте был принят в пионеры. И я уверен, что действительно на всю жизнь он это запомнит. 

85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы-13

Также прошел марш патриотов. В нем приняли участие воспитанники военно-патриотических клубов из Борисова, Мяделя, Столбцов, Старых Дорог и Минского областного кадетского училища. В завершение мероприятия к Кургану Славы легли алые цветы. 

# Пионеры в Беларуси # общество # Юрий Ларичев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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