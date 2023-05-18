85 школьников Минской области принесли пионерскую клятву у Кургана Славы

Новости Беларуси. 85 лучших школьников центрального региона впервые вступили в ряды пионеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эта цифра символична – в 2023 году 85 лет исполнилось Минской области. В торжественной церемонии на Кургане Славы приняли участие ребята из 22 районов и города Жодино. Все они отличились в учебе, общественной жизни, а также в спорте и культуре. С волнением, разглаживая новенькие галстуки, школьники произнесли пионерскую клятву.

Валерия Позняк, ученица начальной школы № 6 Борисова:

Я очень рада, что в такой торжественной обстановке получила свой галстук. Я очень часто участвую в разных конкурсах. Когда были конкурсы октябрят, я всегда в них участвовала. Например, сейчас я участвую в конкурсе, где мы должны со своей командой собрать свое название по памятным местам Беларуси.

Ангелина Екинфеева, воспитанница военно-патриотического клуба «Сокол» (Мачулищи):

Такие мероприятия сплочают коллектив и как-то объединяют все эти клубы. Это вызывает такую эмоцию, мне становится радостно, что я участвую в таком клубе, принимаю участие во всех мероприятиях.

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

Тот ребенок, которого приняли в пионеры в данном знаковом месте, на Кургане Славы, я уверен, запомнит на всю свою жизнь. И будет всем своим сверстникам рассказывать, гордиться и рассказывать своим детям, что когда-то в данный день в данном месте был принят в пионеры. И я уверен, что действительно на всю жизнь он это запомнит.