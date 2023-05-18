Олег Корзун встретился с коллективом предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»

Новости Беларуси. Развитие столичной инфраструктуры и работа парковок в часы пик. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун встретился с трудовым коллективом объединения «Гаражи, автостоянки и парковки», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поднимались самые разные вопросы. Они касались как работы организации, так и развития города в целом. Представители предприятия также выступили со своими инициативами и предложениями. Так, недавно объединение начало строить велопарковки во дворах. Они закрытые и оборудованы системой видеонаблюдения.

Анна Виноградова, начальник отдела кадров ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»: Встреча с Олегом Владимировичем произвела только положительные впечатления. Очень дружелюбная встреча. Приятно, что в нашей организации такие встречи проводятся. Были заданы вопросы, которые хотел задать трудовой коллектив.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы не готовимся заранее. Прихожу на встречу с трудовым коллективом, чтобы узнать проблемы предприятия, проблемы личного плана у людей, которые работают на предприятии. И, безусловно, оказать посильную помощь как работникам предприятия, коллективу, так и самому предприятию с решением проблем. В большинстве желание изъявляют работники предприятий, чтобы встретиться и рассказать о тех моментах, которые их больше всего волнуют, интересуют. И получить информацию от первоисточника о том, какие изменения могут быть в действующем законодательстве.

Государственное объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» ведет свою историю с 1980 года. Сегодня на предприятии трудятся почти 600 человек.