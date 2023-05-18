Направлен на сохранение природы. В Национальной школе красоты стартовал проект «Весна. Мода. Искусство»

Вероника Макаревич, ведущая:

Теперь я точно похожа на настоящую королеву цветов. Пора покорять белорусский подиум. Эльфийские истории, музыка и живопись. В эти дни в столице проходит главное модное событие весны. Надеваем свои лучшие наряды и отправляемся в колыбель красоты и стиля.

Мистические эльфы, изумрудные глаза и жемчужные россыпи звезд. 4 уникальные фотосессии и 28 юных моделей. В Национальной школе красоты стартовал проект «Весна. Мода. Искусство». Экология – тема нынешнего сезона.

Дарина Михалевич, автор проекта:

Детская фотография может быть произведением искусства. Детский художественный портрет может быть красивым, художественным, ярким, эмоциональным. Мы абсолютно безвозмездно даем возможность реализоваться нашим белорусским творцам.

Анастасия Болдырева, фотограф:

У нас было три съемочных дня, проводилось в центре экологии и здоровья, такое маленькое, небольшое помещение, где очень тепло и очень красиво. Не секрет, к чему идет весь мир с потреблением пластика, большого количества электричества. Почему у нас и дети использовались в этой выставке, потому что это как раз их будущее, это то, что надо уже прививать нашим потомкам.

Галина Гайдук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:

Мы стараемся показать, что мода – это не только дефиле и фото, занятия, проходки, но и искусство. Два месяца упорного труда и вот столичные красотки наконец увидят результат своего творчества. Наблюдаем за реакцией маленьких леди и спешим узнать вердикт.

Мария Дерябина:

Я в этой выставке участвую во второй раз, именно эта фотовыставка такая масштабная, потому что она захватывает проблему экологии. А проблемы с экологией – это очень серьезные. Образ был сделан не из одежды, это кусок ткани, который был на мне сформирован. Была задумка – сделать эффект, как будто мы в тропиках намокли. У меня есть мокрый эффект на глазах.

Эмилия Карпович:

Хочу поблагодарить всю команду за то, что они устроили такую прекрасную фотосъемку, мода на экологичность. Все девочки, которые участвуют в этой фотосъемке, максимально естественные. Очень нежные костюмы. Еще одна волшебная изюминка проекта – необычное музыкальное сопровождение. «Фантастическая симфония» – настоящий гимн природе, автором которого стал Игорь Комар. Живопись, мода, скульптура и фотография – каждый вид искусства нашел свое место в этом сказочном оркестре.

Игорь Комар, композитор:

Идея была такова, что люди должны наслаждаться искусством, в это время должна звучать фоновая музыка, непринужденная, чтобы все внимание было на экологию, на искусство, а это один из важнейших вопросов сейчас в мире. Здесь будет порядка 50 сочинений за весь период моего творчества. Так, чарующая мелодия талантливого маэстро погружает в особую атмосферу любви и вдохновения. Задевает самые сокровенные струны души.

Надежда Сасс, ведущая СТВ:

Я очень рада, что выбрана такая тематика мероприятия, она вдохновляет, заставляет задуматься над тем, что человек очень любит пользоваться теми дарами природы, но иногда забывает, что ключевое – сохранить эту природу. Мне очень нравится, что такое количество молодых моделей, девушек в этом проекте. Мне кажется, очень важно прививать любовь к окружающей среде.

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО Столичное телевидение:

Здорово, что у нас существуют Национальная школа красоты, где девочки могут раскрывать свою естественную красоту, свою женственность. Такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. Отразил всю прелесть первозданной природы и художник Роман Шукель – один из участников проекта. Его полотна – магический портал в мир фэнтези. Такой Синеокую вы еще не видели.

Роман Шукель, художник-архитектор:

Увидел просто девушку в метро незнакомую, она была в старинном платке, в наушниках, это было настолько необычно, что мне сразу представилась богиня цветов, которая прячется в нашем обществе среди людей, всеми забытая, покинутая, пытается выжить в городе. Но и это далеко не все сюрпризы. Хотите отправиться в виртуальное путешествие по белорусским джунглям, обратите внимание на необычные работы брестского мастера Ильи Шымко.