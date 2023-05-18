«Первые деньги». Какие работы могут выполнять подростки?

Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

По данным социологов, большинство белорусов хотели бы, чтобы их дети получили первый заработок до 18 лет. Елена, как вы смотрите на то, чтобы ваш сын зарабатывал деньги?

Елена Жерноклеева-Космач, одобряет подработку своего сына:

Я смотрю положительно. Он тоже впервые заработал свои деньги в 14 лет. Юлия Самусенко:

Вы как-то его подтолкнули к этому решению? Елена Жерноклеева-Космач:

Вы знаете, оно получилось как-то, наверное, волей случая. Он такой самостоятельный парень был всегда. 14 лет ему исполнилось 1 августа.

Игорь Космач, в 14 лет заработал первые деньги:

Буквально через два дня я пошел уже. Елена Жерноклеева-Космач:

Да, буквально через два дня он пошел на вторичную занятость при своей же школе. То есть он изъявил желание сам. Услышал, наверное, от других ребят, которые были постарше на тот момент. Пришел домой и рассказывает: «Мама, я хочу». Я немножечко сначала засомневалась, говорю: «Ты еще наработаешься, наверное, за свою жизнь». Но вместе с тем не перечила, то есть не сопротивлялась. Он захотел, пошел, заработал свою первую денежку. С таким удовольствием ее потом потратил. Юлия Самусенко:

Игорь, рассказывайте, почему вообще решили идти работать, зарабатывать свои первые деньги? Может быть родители не давали на карманные расходы и вы приняли волевое решение? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Или какая-то мечта была? Игорь Космач:

Нет, ни в коем случае родители мне не запрещали. Точнее давали деньги. И не было такого, что если я чего-то хочу и прямо возможности такой нет. То есть надо будет немножко подождать либо все-таки при появлении такой возможности, как вторичная занятость или студенческие отряды, то без проблем родители дают согласие. Иду, работаю, зарабатываю деньги.

Ольга Шерснева:

Чем вы там занимаетесь? Потому что, мне кажется, это работа такая достаточно тяжелая. В сельском хозяйстве или «Зеленстрое» клумбы сажать – это достаточно тяжело. Игорь Космач:

На самом деле, приходя на вторичную занятость в школу, ты не знаешь, чем будешь заниматься. То есть тебя уже оповещают накануне. Я несколько раз был как рабочим зеленого строительства, так и столяром. Не скажу так, что работа совпадает действительно с названием профессии. На самом деле, можешь пойти, например, полы помыть в здании школы, также прополоть грядки. Ольга Шерснева:

Работа тяжелая, то есть вы уставали там, я так понимаю? Игорь Космач:

Везде при любой работе устаешь. Юлия Самусенко:

Юношеский максимализм срабатывал, я думаю.