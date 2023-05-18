На летний период и в учебное время. Где школьнику найти работу?

Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если подросток захотел заработать деньги, что вы ему посоветуете? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как бывалый уже.