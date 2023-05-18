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На летний период и в учебное время. Где школьнику найти работу?

18 мая 2023 19:31
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Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если подросток захотел заработать деньги, что вы ему посоветуете? 

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как бывалый уже. 

На летний период и в учебное время. Где школьнику найти работу?-1

Игорь Космач, в 14 лет заработал первые деньги:
Я лично как по своему поступку сделал – просто пошел в школу. Спросил, есть ли вообще работа, как на летний период, так и в учебное время. Они отвечают как положительно, так и отрицательно. Если все-таки отрицательно, то можно обратиться как раз таки в студенческий отряд БРСМ. Думаю, там уже точно найдется место для работы. 

Ольга Шерснева:
Кем вы сейчас работаете, что делаете? 

Игорь Космач:
На данный момент я не работаю, просто учусь, заканчиваю 11-й класс. Думаю, что сейчас это будет немножко поважнее. Я совмещал раньше, но сейчас больше все-таки отдам предпочтение учебе. 

На летний период и в учебное время. Где школьнику найти работу?-4

Юлия Самусенко:
В студенческие отряды пойдете? Когда уже поступите в университет, как будете проводить свое лето? Может быть у вас уже есть приблизительные планы? 

Игорь Космач:
Планов еще толком нет. Сначала поступить бы, сдать экзамены успешно. Так, конечно, если появится огромное желание, то пойду в студенческий отряд работать, потому что я думаю, что это классно. Лишних денег не бывает. 

Юлия Самусенко:
Новые знакомства, впечатления, деньги – в общем, одни плюсы. 

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«Первые деньги». Какие работы могут выполнять подростки?

# Работа # общество # Ольга Шерснёва # Юлия Самусенко # Фотофакт

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