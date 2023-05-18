Не только отдохнуть, но и научить чему-то новому. Кем работают белорусские студенты на Черноморском побережье?

Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Ваша задача какая будет?

Екатерина Фофанова, комиссар студенческого педагогического отряда «Феникс» им. Героя Советского Союза А.С. Азончика ОО «БРСМ»:

Воспитать детей во всероссийском детском «Орленке». Мы поедем на берег Черного моря. Юлия Самусенко:

Ух ты, у вас вообще очень крутое! Екатерина Фофанова:

На самом деле, кажется, что море – это очень круто, вы отдохнете. Нет, это очень тяжелая работа. 24 на 7 ты находишься с детьми, никуда уйти нельзя от детей. Юлия Самусенко:

Может быть, хорошо заработаете? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, детям клево – на море отдохнул и поработал.

Екатерина Фофанова:

Да, детям очень нравится. Но в то же время надо смотреть, чтобы они не утонули, ничего не произошло, никуда не убежали. Им же хочется подальше и поглубже уплыть, а нельзя. Ольга Шерснева:

Сколько у вас будет детей? Екатерина Фофанова:

В среднем где-то от 20 до 30 детей в отряде одном. Ольга Шерснева:

Чем они там будут заниматься?