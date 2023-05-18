Не только отдохнуть, но и научить чему-то новому. Кем работают белорусские студенты на Черноморском побережье?
Социологи уверены, что современная молодежь более предприимчива, чем их родители. Если ваши дети – подростки, то они уже наверняка заработали свой первый рубль. Собственные средства помогут стать увереннее и, возможно, накопить на самую заветную мечту. Но так ли хорошо работать в раннем возрасте? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Ваша задача какая будет?
Екатерина Фофанова, комиссар студенческого педагогического отряда «Феникс» им. Героя Советского Союза А.С. Азончика ОО «БРСМ»:
Воспитать детей во всероссийском детском «Орленке». Мы поедем на берег Черного моря.
Юлия Самусенко:
Ух ты, у вас вообще очень крутое!
Екатерина Фофанова:
На самом деле, кажется, что море – это очень круто, вы отдохнете. Нет, это очень тяжелая работа. 24 на 7 ты находишься с детьми, никуда уйти нельзя от детей.
Юлия Самусенко:
Может быть, хорошо заработаете?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, детям клево – на море отдохнул и поработал.
Екатерина Фофанова:
Да, детям очень нравится. Но в то же время надо смотреть, чтобы они не утонули, ничего не произошло, никуда не убежали. Им же хочется подальше и поглубже уплыть, а нельзя.
Ольга Шерснева:
Сколько у вас будет детей?
Екатерина Фофанова:
В среднем где-то от 20 до 30 детей в отряде одном.
Ольга Шерснева:
Чем они там будут заниматься?
Екатерина Фофанова:
В зависимости от направлений программы, на которую они приехали. Весь прошлый год, например, я отработала с детьми, которые катались на байках, квадроциклах, мотоциклах, баггах. Они спортом занимаются профессионально. Тренировались и дальше участвовали в показательных выступлениях. Есть также творческие программы, какие-то спортивные по направлениям, допустим, баскетбол, футбол.
Ольга Шерснева:
То есть это не трудовой лагерь получается, они там не трудятся?
Екатерина Фофанова:
Да, это обычный детский лагерь, но у него главная задача стоит – это воспитать. Не только отдохнуть, но еще воспитать и научить чему-то новому.
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