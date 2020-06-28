«Я сама из деревни и имею понятие, что такое корова». Кто был на Республиканском выпускном балу в Минске?

Новости Беларуси. Почти три сотни молодых и талантливых, кто за годы учебы проявил себя и показал выдающиеся результаты. Парни и девушки, которые уверенно шагают в новую жизнь прямо из Дворца Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие из лучших выпускников были приглашены сюда на выпускной бал. Как прошло это столь торжественное мероприятие? Расскажет Алена Сырова.







Конец июня – то самое время, когда все те, кто уже или еще не выпускник, не без зависти наблюдают за ними! Молодые, одаренные, талантливые, дерзкие и, конечно, образованные – юноши и девушки уверено шагают в новую жизнь.

В 2020 году высшее образование в Беларуси получили 53 500 человек. 300 из них (лучшие из лучших представителей вузов страны) свой выпускной отмечают с республиканским размахом.

Я теперь магистр права!

Остаюсь в БНТУ в медиацентре, в отделе фото- и видеосъемки.

Буду дипломированным специалистом в экономике.

В службе в мои обязанности будет входить все, что связано с физподготовкой.

Нарядные и стильные, они идут не по красной – зеркальной дорожке. Такая концепция оформления в этом году. Раздают интервью и позируют перед камерами, порой немного робеют. Но все же сдержаннее других – даже в праздничный вечер – ребята в форме.

Алексей – лейтенант милиции. Будущий оперативник охотно рассказывает об особенностях своей специализации и рассуждает о том, что главное в выбранной профессии.

Быть полезной хочет и эта девушка. Глядя на нее, едва ли можно предположить, что она всерьез настроена заниматься экономикой сельского хозяйства. Именно этому она училась в Белорусском аграрном университете, а воплощать мечты планирует начать на малой родине.

Александра Мельникова, выпускница БГАТУ:

Нужно стремиться к тому, чтобы любое сельское хозяйство имело свою переработку. Я сама из деревни, и я имею понятие, что такое корова, что такое сельское хозяйство. Поэтому для меня это было не ново, это интересно в любом случае. Ну и вернуться домой тоже отчасти будет плюсом.

Учебу и работу по специальности чаще других совмещают ребята-программисты. В основном это выпускники БГУИР. Вуз держится в топе лучших в стране и самых популярных, а проходные баллы на некоторые специальности так высоки, что сомнений не остается – там действительно учатся самые-самые.

Владислав Плиско, выпускник БГУИР:

Буду я инженером-программистом. Ну как буду? Уже год как. Не пожалел, что уехал в лучший вуз страны в плане IT, это однозначно.

Артем Лисай, выпускник БГУИР:

Сфера IT достаточно динамичная: сегодня работает один закон, завтра – другой, скажем так. Нам повезло, у нас были люди, которые нам давали актуальную информацию, нам позволило эти знания сейчас применять на практике.

На Республиканский выпускной ребята приезжают практически незнакомыми друг с другом, а уедут как минимум приятелями. Этот вечер еще и возможность вот так просто поговорить с теми, кто уже давно окончил вуз, и сегодня на высоких государственных должностях. Например, министр по чрезвычайным ситуациям долго беседует с подчиненными – о чем?

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Не скажу. Алена Сырова, корреспондент:

Какими качествами будущие сотрудники должны обладать? Владимир Ващенко:

Это, прежде всего, порядочность, ответственность за то дело, которое делаешь. Ну и, конечно, мы не хотим выделяться, только вместе со всеми другими мы можем делать жизнь безопасной. Поэтому то, что сегодня хорошее отношение людей, наверное, это, конечно, результаты работы.

Но, конечно, главные слова напутствия по традиции прозвучали от Президента. Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

Александр Лукашенко вспомнил свои студенческие годы, особые слова благодарности адресовал студентам-медикам, которые этой весной наравне со своими опытными коллегами вышли на поле боя с COVID-19. И, конечно, глава государства в тот вечер не мог обойти главную, особенно для тех, чей путь только начинается, тему…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада (подробнее здесь).







Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты» Эти слова – для всех молодых ребят нашей страны, тех, кто называет себя белорусом, выбирает свой путь и, хочется верить, подарит не один повод для гордости родителям и всей стране, исполнит все пожелания, которые звучали в их адрес, но главное те, что загадали себе сами!

Чтобы все цели достигались!

Чтобы не терялись друзья.

Найти cвое поприще, чтобы работа приносила только удовольствие.