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Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»

28 июня 2020 16:58
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Новости Беларуси. В Беларуси 260 миллионов жилых «квадратов». Большая часть построена до 1996 года и, по сути, нуждается в капремонте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»-1

Владимир Пилипенко, главный научный сотрудник Института жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.:
Жилье физически изношено, морально деградировало. Оно энергоемко. Такого жилья у нас достаточно много в республике. Прежде всего пятиэтажный жилищный фонд: его в республике около 20 миллионов квадратных метров жилья. Это очень много. И это наиболее энергоемкое жилье. 

Доктор наук о капремонте пятиэтажек: «Жильё физически изношено, морально деградировало. Оно энергоёмко»-4

Владимир Пилипенко – доктор технических наук – считает, что к капремонту нужно подходить комплексно. То есть не просто возвращать жилье к виду, в котором оно было запроектировано, а дополнять новыми функциями.

Капремонт жилых домов в Беларуси: какие виды бывают и как часто его проводят

И желательно привлекать внебюджетное финансирование. Такая практика существует в Германии, Прибалтике, Польше и России. 

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Владимир Пилипенко # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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