Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приглашение на бал выпускников получили именно те, кто упорным трудом добились вершин уже в студенчестве. Профессия освоена, диплом получен, но впереди самый строгий экзамен – жизнь. А сегодня – заслуженный бал. Поздравляет лично Президент. В Беларуси такая традиция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я убежден, у вас всё получится. Обязательно получится, если вы будете этого хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому что мы белорусы и наш национальный характер формировался веками. В каждом из вас заложены лучшие национальные черты – наше белорусское трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность родной земле.