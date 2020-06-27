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Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»

27 июня 2020 17:08
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашение на бал выпускников получили именно те, кто упорным трудом добились вершин уже в студенчестве. Профессия освоена, диплом получен, но впереди самый строгий экзамен – жизнь. А сегодня – заслуженный бал. Поздравляет лично Президент. В Беларуси такая традиция.

Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я убежден, у вас всё получится. Обязательно получится, если вы будете этого хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому что мы белорусы и наш национальный характер формировался веками. В каждом из вас заложены лучшие национальные черты наше белорусское трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность родной земле.

Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»-4

Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы.

Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты»-7

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# Выпускной # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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