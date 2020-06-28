Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»

Новости Беларуси. Помимо природных ресурсов любая страна в мире в своем развитии должна полагаться и еще на два важных фундамента: люди и технологии. Современные технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Понимание этого возникло далеко не вчера. В Беларуси поэтапно и в разных отраслях реализуют множество проектов, технологичных и суперсовременных.

Модернизация на предприятии заложила фундамент того, чтобы мы этого могли достигнуть.

Миллиард мы добыли за 50 лет. 5 миллионов добычи ежемесячно – это очень серьезный объем.

Машиностроение белорусское – это не только автотракторы и комбайностроение. Это весьма серьезные заделы.

За несколько лет с 10 миллионов поставок сегодня пришли на 100 миллионов.

Стратегия такая: чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки.

Общество, политика, экономика. Страна, которой есть что показать. Расскажем обо всем все вместе в проекте «Сделано».

В новом телевизионном проекте мы как раз и расскажем, а заодно и покажем, что и в каких уголках страны уже реализовано. И какой – не только экономический – эффект это дает.