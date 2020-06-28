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Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»

28 июня 2020 17:13
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Новости Беларуси. Помимо природных ресурсов любая страна в мире в своем развитии должна полагаться и еще на два важных фундамента: люди и технологии. Современные технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-1

Понимание этого возникло далеко не вчера. В Беларуси поэтапно и в разных отраслях реализуют множество проектов, технологичных и суперсовременных.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-4

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-6

Модернизация на предприятии заложила фундамент того, чтобы мы этого могли достигнуть.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-9

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-11

Миллиард мы добыли за 50 лет. 5 миллионов добычи ежемесячно – это очень серьезный объем.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-14

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-16

Машиностроение белорусское – это не только автотракторы и комбайностроение. Это весьма серьезные заделы.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-19

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-21

За несколько лет с 10 миллионов поставок сегодня пришли на 100 миллионов.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-24

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-26

Стратегия такая: чтобы на белорусском рынке всегда были самые новые разработки.

Страна, которой есть что показать. Рассказываем, о чём будет новый белорусский проект «Сделано»-29

Общество, политика, экономика. Страна, которой есть что показать. Расскажем обо всем все вместе в проекте «Сделано».

В новом телевизионном проекте мы как раз и расскажем, а заодно и покажем, что и в каких уголках страны уже реализовано. И какой – не только экономический – эффект это дает.

# Проекты СТВ # общество # Фотофакт

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