Игорь Карпенко: «Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов»

Приглашение на бал выпускников получили именно те, кто упорным трудом добились вершин уже в студенчестве. Профессия освоена, диплом получен, но впереди самый строгий экзамен – жизнь.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Как любой педагог, я каждый год ощущаю нотки ностальгии – выпуск студентов. В течение года мне приходилось соприкасаться с ними, где-то общаться, встречаться. Я очень активно езжу по вузам.

Жаль выпускать их, но вместе с тем мы понимаем, что они идут сегодня в наш народнохозяйственный комплекс, будут обеспечивать стабильную работу нашей экономической системы.