Президент на Республиканском балу выпускников: делайте всё в своё время. Завтра вы это сделать, возможно, не сможете

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – белорусской молодёжи: «В каждом из вас заложены лучшие национальные черты» Сегодня у выпускников праздник. Торжество молодости. Это не раз подчеркнул и Президент. Как и то, что главное – это защита суверенитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Делайте все в свое время. Если вы сегодня чего-то не сделали, завтра вы это сделать, возможно, не сможете. Придут другие люди, и вы с ними встретитесь. Наступит новое время, которое потребует от вас других действий и шагов. Поэтому то, что вы должны сделать сегодня, делайте сегодня.