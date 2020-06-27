Александр Лукашенко: суверенитет – это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами

Новости Беларуси. Суверенитет – это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 июня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного – сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие – это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», – сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Республиканский бал выпускников – добрая традиция, которая повторяется из года в год. Он призвал молодежь сделать всё, чтобы подобные традиции продолжали жить.

«Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций – мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете ещё более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки!» – заявил глава государства.