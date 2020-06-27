Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два десятка выпускников медуниверситетов. Уже многие прошли боевое крещение. Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал» В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей. Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.