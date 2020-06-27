Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два десятка выпускников медуниверситетов. Уже многие прошли боевое крещение.
Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»
В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей.
Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.
Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
После того, как мы предложили оказать помощь практическому здравоохранению, более одной тысячи студентов активно занимались всеми видами лечебной работы в стационарах, клиниках, машинах скорой медицинской помощи. Участвовали в расследовании эпидситуации в том или другом районе Минска или региональных каких-то учреждениях здравоохранения Минской области.