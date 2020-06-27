Прямой эфир

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го

27 июня 2020 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2020 году на Республиканский балл выпускников в Минске больше всего приглашено именно будущих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го-1

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го-3

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го-5

Два десятка выпускников медуниверситетов. Уже многие прошли боевое крещение.

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

В 2020 году диплом о высшем образовании получат 53,5 тысячи молодых людей.

Ректор столичного меда на крыло поставил тысячи докторов, но за этот выпуск особо горд.

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го-8

Ректор медуниверситета рассказал, почему особенно гордится выпускниками 2020-го-10

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
После того, как мы предложили оказать помощь практическому здравоохранению, более одной тысячи студентов активно занимались всеми видами лечебной работы в стационарах, клиниках, машинах скорой медицинской помощи. Участвовали в расследовании эпидситуации в том или другом районе Минска или региональных каких-то учреждениях здравоохранения Минской области.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Анатолий Сикорский # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: суверенитет – это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами
27 июня 2020 14:19

Александр Лукашенко: суверенитет – это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»
27 июня 2020 14:06

Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

«Каб не савецкі перыяд, мы б не мелі гэтыя межы. Гэта, па сутнасці, важнейшы этап станаўлення нашай дзяржаўнасці»
27 июня 2020 14:03

«Каб не савецкі перыяд, мы б не мелі гэтыя межы. Гэта, па сутнасці, важнейшы этап станаўлення нашай дзяржаўнасці»