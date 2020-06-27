Владимир Караник: «Поручение в два раза увеличить зарплату медработников в ближайшие годы никто с повестки не снимал»

Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, лучшие выпускники услышат напутственные слова от главы государства. Республиканский бал выпускников проходит в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А буквально вчера их поздравляли руководители курирующих ведомств. Например, министр здравоохранения за сладким столом пошутил, что, мол, у выпускников порой больше научных работ, чем у него.

А если серьезно, то именно зачастую молодая кровь заставляет работать весь организм здравоохранения. Но за медицинской маской должна всегда быть человечность и отзывчивость. Блеск в глазах сегодняшних выпускников министр увидел.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Общаясь и со студентами, и с выпускниками, ты видишь, что глаза горят. На сегодняшний момент в том числе задача и руководителя, куда приходят молодые специалисты, – делать всё, чтобы этот взгляд не потух, чтобы желание помогать людям осталось и развивалось дальше.

На сегодняшний момент на уровне государства ставится вопрос о том, что «свечение» не должно быть безвозмездным – врач отдает частицу своей души.

Это достаточно сложное образование, это достаточно ответственная работа, которая должна хорошо оплачиваться. И поручение в два раза увеличить заработную плату медицинских работников в ближайшие годы никто с повестки не снимал.