«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Новости Беларуси. Беларуси нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом 5 февраля заявил Президент, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония, которая уже стала традиционной, прошла во Дворце Независимости. В зале – представители медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, технических, экономических наук. Каждый внес свой вклад в развитие нашей страны. Обращаясь к ученым, глава государства отметил, что наука – не только инструмент познания, но и реальная сила, которая определяет прогресс во всех сферах. Цели на ближайшую пятилетку масштабные: развивать инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города. Понятно, что без ученых это невозможно.

Кто же создает технологии будущего и даже мыслит на шаг вперед? Репортаж Юлии Бешановой. Основа для экономического рывка, особенно после жесткого мирового локдауна, – образование и технический прогресс. Такие темы в центре научного интереса людей, которых 5 февраля пригласили во Дворец Независимости. Получение ученых степеней – не только результат работы, порой десятилетней, но и повод обсудить важные вопросы с интеллектуальной элитой страны. Нужно ли вернуть в вузы систему распределения? Как работать с молодежью? Куда движется отечественная медицина?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот прагматичный век дорогого стоит труд наставника, нацеленного на создание научной школы и подготовку молодых ученых. Это по-нашему, по-государственному. Верю, что будущие успехи учеников – ваших учеников – ваши собственные научные победы дадут нам еще много поводов для встречи в этом Дворце Независимости.

Педагогические изыскания Александры Позняк Александру Лукашенко понятны не только с научной точки зрения (глава государства по первому образованию и сам педагог), но и с точки зрения лидера страны. Особенно в сложные времена подрастающее поколение важно воспитывать в традициях нашего общества, рассказывать о ценности и цене свободной и независимой Беларуси.

Александр Лукашенко:

Поверьте, для меня это не просто опыт. Это знания, я учусь у вас. Поэтому я очень ценю эти минуты, часы общения с вами, очень благодарен вам за это. И знайте, что насколько только возможно, мы будем поддерживать ученых.

Во Дворце Независимости сегодня собрались люди, которые действительно готовы познавать новое, раздвигать научные и человеческие горизонты. Те, кто привык не словом, а делом доказывать любовь и преданность своей стране. Те, на кого можно опираться и быть уверенным – не подведут и не предадут. И здесь ученые, что называется, на одной волне с Президентом.

Александр Лукашенко:

Не спешите. Вы люди известные, на вас смотрят, на вас равняются. Есть такие определения, термины в народе: профессор, генерал, министр. Ну, это от народа, понимаете, так? Это говорит о том, что вот эти люди, которые носят портфель министра, являются профессорами, генералами, не имеют права на необдуманные поступки.