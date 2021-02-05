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«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

05 февраля 2021 21:10
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Новости Беларуси. Беларуси нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом 5 февраля заявил Президент, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-1

Торжественная церемония, которая уже стала традиционной, прошла во Дворце Независимости. В зале – представители медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, технических, экономических наук. Каждый внес свой вклад в развитие нашей страны. Обращаясь к ученым, глава государства отметил, что наука – не только инструмент познания, но и реальная сила, которая определяет прогресс во всех сферах. Цели на ближайшую пятилетку масштабные: развивать инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города. Понятно, что без ученых это невозможно.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-4

Кто же создает технологии будущего и даже мыслит на шаг вперед? Репортаж Юлии Бешановой.

Основа для экономического рывка, особенно после жесткого мирового локдауна, – образование и технический прогресс. Такие темы в центре научного интереса людей, которых 5 февраля пригласили во Дворец Независимости. Получение ученых степеней – не только результат работы, порой десятилетней, но и повод обсудить важные вопросы с интеллектуальной элитой страны. Нужно ли вернуть в вузы систему распределения? Как работать с молодежью? Куда движется отечественная медицина?

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-7

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В 2020 году высшая аттестационная комиссия ученую степень присудила 347 соискателям. Из них 40 – доктора наук, 307 – кандидаты. За защитами не только огромный труд каждого ученого, но и его руководителя. Наставник может поделиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Именно это ценно.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот прагматичный век дорогого стоит труд наставника, нацеленного на создание научной школы и подготовку молодых ученых. Это по-нашему, по-государственному. Верю, что будущие успехи учеников – ваших учеников – ваши собственные научные победы дадут нам еще много поводов для встречи в этом Дворце Независимости.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-13

Педагогические изыскания Александры Позняк Александру Лукашенко понятны не только с научной точки зрения (глава государства по первому образованию и сам педагог), но и с точки зрения лидера страны. Особенно в сложные времена подрастающее поколение важно воспитывать в традициях нашего общества, рассказывать о ценности и цене свободной и независимой Беларуси.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-16

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Такие встречи с учеными для самого Президента не просто приятная формальность. Это возможность услышать мнения по самым разным вопросам не сетевых дилетантов и домашних критиков, а по-настоящему грамотных, образованных и небезразличных к судьбе страны людей.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-19

Александр Лукашенко:  
Поверьте, для меня это не просто опыт. Это знания, я учусь у вас. Поэтому я очень ценю эти минуты, часы общения с вами, очень благодарен вам за это. И знайте, что насколько только возможно, мы будем поддерживать ученых.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-22

Во Дворце Независимости сегодня собрались люди, которые действительно готовы познавать новое, раздвигать научные и человеческие горизонты. Те, кто привык не словом, а делом доказывать любовь и преданность своей стране. Те, на кого можно опираться и быть уверенным – не подведут и не предадут. И здесь ученые, что называется, на одной волне с Президентом.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-25

Александр Лукашенко:
Не спешите. Вы люди известные, на вас смотрят, на вас равняются. Есть такие определения, термины в народе: профессор, генерал, министр. Ну, это от народа, понимаете, так? Это говорит о том, что вот эти люди, которые носят портфель министра, являются профессорами, генералами, не имеют права на необдуманные поступки.

«Я очень ценю эти часы общения с вами». Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора-28

Уже сегодня наши ученые добились успеха в самых разных областях, от педагогики до искусственного интеллекта. Впрочем, не только в этих областях стоит ждать открытий – наука уже не раз доказала, что может быть непредсказуемой и умеет удивлять.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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