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В ботаническом саду Минска открывается фестиваль ледяных скульптур

05 февраля 2021 20:33
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Новости Беларуси. Уже 6 февраля в Минске открывается фестиваль ледовых и снежных фигур «Мир кристаллов», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем принимают участие известные скульпторы, чьи работы можно встретить на улицах и площадях всей страны. Сформировано восемь команд из профессионалов и десять – студенческих – из профильных факультетов.

В ботаническом саду Минска открывается фестиваль ледяных скульптур-1

Посетители смогут оценить мастерство лучших скульпторов и увидеть, как глыбы льда превращаются в произведения искусства. Фигуры будут подсвечиваться, поэтому вечером гостей ожидает особая атмосфера.

В ботаническом саду Минска открывается фестиваль ледяных скульптур-4

Вадим Мацкевич, скульптор:
В 2011 году мы сделали такой пилотный проект чисто из снега. Потом, в зависимости от погоды, мы стараемся каждый год устраивать фестивали. У нас будет представлено восемь ледовых скульптур и десять скульптур из снега.

В ботаническом саду Минска открывается фестиваль ледяных скульптур-7

Бонус для посетителей в эти морозные дни – горячий чай. Кроме того, желающие смогут покататься на санях с небольшой горки. А вечером 6 февраля всех ожидает пиротехническое шоу.

# Скульптура в Минске # общество # Вадим Мацкевич # Фотофакт

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