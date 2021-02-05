В ботаническом саду Минска открывается фестиваль ледяных скульптур

Новости Беларуси. Уже 6 февраля в Минске открывается фестиваль ледовых и снежных фигур «Мир кристаллов», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем принимают участие известные скульпторы, чьи работы можно встретить на улицах и площадях всей страны. Сформировано восемь команд из профессионалов и десять – студенческих – из профильных факультетов.

Посетители смогут оценить мастерство лучших скульпторов и увидеть, как глыбы льда превращаются в произведения искусства. Фигуры будут подсвечиваться, поэтому вечером гостей ожидает особая атмосфера.

Вадим Мацкевич, скульптор:

В 2011 году мы сделали такой пилотный проект чисто из снега. Потом, в зависимости от погоды, мы стараемся каждый год устраивать фестивали. У нас будет представлено восемь ледовых скульптур и десять скульптур из снега.