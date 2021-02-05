Он называет себя врачом. Доктор сельскохозяйственных наук понятно объяснил, в чём состоит его работа

Сергей Сорока больше 30 лет занимается сельскохозяйственной наукой. О растениях говорит как о живых существах, а себя называет не ученым, а врачом. Разработкам именно его института мы обязаны хорошим урожаем озимых.

Сергей Сорока, доктор сельскохозяйственных наук:

Чтобы было понятно простым гражданам – это лечение для растений. Мы им скорее как врачи выписываем рецепты, потом в хозяйствах покупают те средства, которые надо, и применяют. Это очень просто, так? А моя наука состояла в том, что мы за 30 лет разобрались, как будем полоть озимые зерновые. Ну, химическая прополка, конечно. Никто не отрицает других методов – биологических, агротехнических, но химическая – наиболее достойная.