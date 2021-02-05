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Он называет себя врачом. Доктор сельскохозяйственных наук понятно объяснил, в чём состоит его работа

05 февраля 2021 19:45
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Новости Беларуси. Они блестяще защитили научные работы, не терялись перед огромными аудиториями и могут часами рассказывать о любимом деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он называет себя врачом. Доктор сельскохозяйственных наук понятно объяснил, в чём состоит его работа-1

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Но за несколько минут до получения из рук Президента таких долгожданных документов, подтверждающих ученую степень, профессора и доктора наук заметно волнуются.

Он называет себя врачом. Доктор сельскохозяйственных наук понятно объяснил, в чём состоит его работа-4

Волнуюсь. Как-то защищался легче.

Он называет себя врачом. Доктор сельскохозяйственных наук понятно объяснил, в чём состоит его работа-7

Сергей Сорока больше 30 лет занимается сельскохозяйственной наукой. О растениях говорит как о живых существах, а себя называет не ученым, а врачом. Разработкам именно его института мы обязаны хорошим урожаем озимых.

Он называет себя врачом. Доктор сельскохозяйственных наук понятно объяснил, в чём состоит его работа-10

Сергей Сорока, доктор сельскохозяйственных наук:
Чтобы было понятно простым гражданам – это лечение для растений. Мы им скорее как врачи выписываем рецепты, потом в хозяйствах покупают те средства, которые надо, и применяют. Это очень просто, так? А моя наука состояла в том, что мы за 30 лет разобрались, как будем полоть озимые зерновые. Ну, химическая прополка, конечно. Никто не отрицает других методов – биологических, агротехнических, но химическая – наиболее достойная.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Сорока # Фотофакт

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