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Александр Лукашенко: послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению молодёжи

05 февраля 2021 13:35
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Новости Беларуси. В ближайшие пять лет Беларусь рассчитывает значительно увеличить наукоемкость ВВП. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению молодёжи-1

Торжественная церемония, которая уже стала традиционной, прошла во Дворце Независимости. Обращаясь к ученым, глава государства отметил, что сегодня стране как никогда нужны новые прорывные технологии. Работа в научной сфере – отличный шанс заявить о себе для тех, кто действительно беспокоится о будущем Беларуси. Такие люди без поддержки не останутся, а традиция их чествования на самом высоком уровне сохранится.  

Александр Лукашенко: цель на пятилетку – значительно увеличить наукоёмкость ВВП

После официальной части – неформальное общение за чашкой чая. Ученые рассказали главе государства о своих достижениях, прозвучали и предложения по отдельным направлениям. Президент подробно останавливался на каждом из узких моментов, о которых шла речь. Говорили в том числе о воспитании молодых белорусов, ведь упущения здесь грозят большими проблемами в перспективе.  

Александр Лукашенко: послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению молодёжи-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы.  

Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон (юристы меня поддержат), плохой или хороший, закон есть закон, его надо выполнять. Если он плохой, его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улицах и так далее.

Александр Лукашенко: послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению молодёжи-7

5 февраля в зале присутствовали представители различных сфер: медицины, юриспруденции, аграрного сектора. Каждый внес свой вклад в развитие Беларуси. Александр Лукашенко выслушал мнения присутствующих по самым разным вопросам и поблагодарил ученых за интересную беседу.  

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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