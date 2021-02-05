Александр Лукашенко: цель на пятилетку – значительно увеличить наукоёмкость ВВП

Новости Беларуси. В ближайшие пять лет Беларусь рассчитывает значительно увеличить наукоемкость ВВП. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония, которая уже стала традиционной, прошла во Дворце Независимости. Обращаясь к ученым, глава государства отметил, что сегодня стране как никогда нужны новые прорывные технологии. Работа в научной сфере – отличный шанс заявить о себе для тех, кто действительно беспокоится о будущем Беларуси. Такие люди без поддержки не останутся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ведь наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она важнейший фактор укрепления независимости и суверенитета нашей страны. Уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний, технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок.

Мы ставим большие цели на пятилетку: значительно увеличить наукоемкость валового внутреннего продукта и выйти на уровень инновационного развития стран – лидеров Восточной Европы. Намерены заметно продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города и другим. Однако без вас, людей науки, без вашего активного участия в этих проектах вряд ли возможно их реализовать.