«ВОЗ отметил Республику Беларусь как одну из стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита C»
Новости Беларуси. В пылу кипящих весь год событий «ковидовских страстей» на второй план отошли другие, не менее опасные болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мире отмечают рост онкологических заболеваний. Белорусские медики работают, например, над лечением гепатита. Свою докторскую диссертацию профессор Данилов обсудил с Президентом.
Дмитрий Данилов, доктор медицинских наук:
Несмотря на COVID-19, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили ученым, открывшим вирусный гепатит C. По данным ВОЗ, хроническая форма инфекции, вызванная гепатитами B и C, диагностирована в мире у 325 миллионов человек. Как человек, непосредственно вовлеченный в борьбу с COVID-19, я хотел бы отметить, что за 2020 год от причин, связанных с COVID-19, умерло чуть больше 1,8 миллиона человек, что является сопоставимыми цифрами со смертностью от гепатитов.
В диссертационном исследовании решена научная проблема в области инфекционных болезней, оптимизированы схемы противовирусного лечения пациентов с хроническими гепатитами B и C. В настоящее время ВОЗ отметил Республику Беларусь как одну из лучших стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита C.
Педагог обратилась к Президенту Беларуси, и вот что он ответил
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас сейчас очень актуально это. Мы все увлеклись ковидами и забыли, что надо лечить и другие болезни. Ну, мы об этом говорили еще в начале первой волны, что ковид ковидом, но не надо забывать и о других болезнях. И вы, наверное, заметили: Европейский союз сейчас заговорил об онкологии. Беда. Кто-кто, но больные онкологическими заболеваниями люди ждать не могут – пошла смертность от онкологии. Мы на это обратили внимание при первой волне и второй волне, и всегда старались онкологические центры не перегружать, так сказать, иными болезнями. Ну, вообще, наверное, онкологию мы меньше задействовали и лечили людей по профилю. Но это очень актуально сейчас, они до 4 миллиардов евро вбрасывают на спасение людей от онкологических заболеваний. Поэтому как раз вот ваша тема созвучна с этой проблемой нашего времени непростого.