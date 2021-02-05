«ВОЗ отметил Республику Беларусь как одну из стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита C»

Новости Беларуси. В пылу кипящих весь год событий «ковидовских страстей» на второй план отошли другие, не менее опасные болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мире отмечают рост онкологических заболеваний. Белорусские медики работают, например, над лечением гепатита. Свою докторскую диссертацию профессор Данилов обсудил с Президентом.

Дмитрий Данилов, доктор медицинских наук:

Несмотря на COVID-19, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили ученым, открывшим вирусный гепатит C. По данным ВОЗ, хроническая форма инфекции, вызванная гепатитами B и C, диагностирована в мире у 325 миллионов человек. Как человек, непосредственно вовлеченный в борьбу с COVID-19, я хотел бы отметить, что за 2020 год от причин, связанных с COVID-19, умерло чуть больше 1,8 миллиона человек, что является сопоставимыми цифрами со смертностью от гепатитов. В диссертационном исследовании решена научная проблема в области инфекционных болезней, оптимизированы схемы противовирусного лечения пациентов с хроническими гепатитами B и C. В настоящее время ВОЗ отметил Республику Беларусь как одну из лучших стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита C. Педагог обратилась к Президенту Беларуси, и вот что он ответил