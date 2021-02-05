Кто такой медиатор и когда к нему нужно обращаться? Объясняет доктор наук

Оксана Здрок, доктор юридических наук:

Иногда люди говорят, что мы уже пытались договориться и у нас ничего не получилось. Вот в этом случае можно обратиться к такому сведущему лицу в области переговоров, которое поможет этот процесс организовать оптимально, эффективно и результативно с медиативной процедурной. Как мы говорим, если вы попали к медиатору, 80 %, что вы выйдете с медиативным соглашением.