Кто такой медиатор и когда к нему нужно обращаться? Объясняет доктор наук

Новости Беларуси. Доктор юридических наук Оксана Здорок – медиатор. Другими словами, профессиональный переговорщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Доктор юридических наук Оксана Здорок – медиатор. Другими словами, профессиональный переговорщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Педагог обратилась к Президенту Беларуси, и вот что он ответил
Стояла у истоков белорусской системы посредников. Автор полусотни научных работ сегодня свою главную задачу видит в популяризации мирных способов решения конфликтов.
Оксана Здрок, доктор юридических наук:
Иногда люди говорят, что мы уже пытались договориться и у нас ничего не получилось. Вот в этом случае можно обратиться к такому сведущему лицу в области переговоров, которое поможет этот процесс организовать оптимально, эффективно и результативно с медиативной процедурной. Как мы говорим, если вы попали к медиатору, 80 %, что вы выйдете с медиативным соглашением.