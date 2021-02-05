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Кто такой медиатор и когда к нему нужно обращаться? Объясняет доктор наук

05 февраля 2021 19:59
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Новости Беларуси. Доктор юридических наук Оксана Здорок – медиатор. Другими словами, профессиональный переговорщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто такой медиатор и когда к нему нужно обращаться? Объясняет доктор наук-1
Кто такой медиатор и когда к нему нужно обращаться? Объясняет доктор наук-2

Педагог обратилась к Президенту Беларуси, и вот что он ответил

Стояла у истоков белорусской системы посредников. Автор полусотни научных работ сегодня свою главную задачу видит в популяризации мирных способов решения конфликтов.

Кто такой медиатор и когда к нему нужно обращаться? Объясняет доктор наук-4

Оксана Здрок, доктор юридических наук: 
Иногда люди говорят, что мы уже пытались договориться и у нас ничего не получилось. Вот в этом случае можно обратиться к такому сведущему лицу в области переговоров, которое поможет этот процесс организовать оптимально, эффективно и результативно с медиативной процедурной. Как мы говорим, если вы попали к медиатору, 80 %, что вы выйдете с медиативным соглашением.

# Белорусская наука

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