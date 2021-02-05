Педагог обратилась к Президенту Беларуси, и вот что он ответил

Новости Беларуси. Официальная церемония вручения дипломов во Дворце Независимости 5 февраля плавно перешла в откровенный разговор за чашкой чая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь это тот самый случай, когда не только можно, но и нужно поделиться с Президентом своим мнением.

Александра Позняк, доктор педагогических наук : Позвольте, я начну не очень академично. «Если нет другой дороги, отправляйся в педагоги» – такая обидная расхожая поговорка бытовала достаточно долгое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Но это не для вас и не для меня.

Александра Позняк:

Нет, нет. Мы заканчивали и получали образование педагога в те времена, когда статус и престиж педагога был очень высок. Я это знаю, я сама из педагогической династии.

К сожалению, низкие проходные баллы, недобор и отсутствие конкурса на ряд педагогических специальностей – это не такая давняя наша реальность. За последние пять лет нам удалось преодолеть эту проблему, в первую очередь благодаря созданию в нашей стране сети педагогических классов. В рамках докторского исследования нами создана модель педагогической профилизации в старших классах. Сегодня в нашей стране почти 480 педагогических классов во всех областях и столице, в них обучаются более 4 200 учащихся.

Но иногда мы слышим скептические замечания по поводу льгот, предоставленных педклассовцам. И мы всегда отвечаем, что педклассы эти для того, чтобы воспользоваться предоставленными государством льготами поступления на педагогическую специальность. Должен закончить школу с аттестатом, в котором отметки будут не ниже 7-8 баллов, должен получить рекомендацию педагогического совета, что оказалось (практика показала) очень непросто. И самое главное – быть готовым по окончании педагогического вуза отработать на первом своем рабочем месте в течение пяти лет.