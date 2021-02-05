Только здесь готовят оперуполномоченных и участковых. Что показали абитуриентам Могилёвского института МВД?
Новости Беларуси. Интерактивный тир и полоса препятствий. В Могилевском институте МВД прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У абитуриентов была возможность прикоснуться к жизни курсантов. Пообщаться с теми, кто уже дал присягу на верность родине, и своими глазами увидеть, как проходит обучение в одном из уникальных вузов страны, где готовят будущих офицеров.
Юлия Мычка продолжит.
Александр Черкасов говорит: интерес к оружию родом из детства, оттуда же и выбор профессии. Александр решил пойти по стопам отца – офицера милиции. Свою военную карьеру молодой человек начал с минского лицея МВД. Впереди следующий ответственный шаг.
Александр Черкасов, учащийся Минского лицея МВД:
Приехал сюда, так как планирую поступать в Академию МВД или в Могилевский институт милиции. Сегодня посмотрел расположение курсантов, чем они занимаются в свободное время, столовую посмотрел. Все, в принципе, устраивает, планирую поступать сюда.
5 февраля около 300 абитуриентов из разных уголков страны смогли примерить на себя роль курсанта. Много гостей из Минской, Витебской и Могилевской областей. Вуз можно назвать уникальным, ведь только здесь готовят оперуполномоченных и участковых. Таких специальностей нет даже в Академии МВД.
Юрий Шкаплеров, первый заместитель начальника Могилевского института МВД:
Традиционно большинство выпускников школ фактически до самой весны находятся в таком творческом поиске. И мы рассчитываем, что наши такие мероприятия позволят выпускникам, которые еще не определились, сделать выбор в том числе в нашу пользу. А если кто-то, побывав у нас, решит поступить в ту же Академию МВД, то мы тоже будем только этому рады.
Чтобы заинтересовать современную молодежь, гостям предложили нескучную экскурсию по вузу. Среди самых популярных точек – виртуальный тир.
Мигина Сидики, абитуриентка:
Я из Витебска, 9 класс. Рассматриваю это учреждение образования как один из вариантов для поступления. Считаю, что помощь народу, помощь людям, защита людей – это очень благородная профессия. Здесь меня впечатлило абсолютно все. Очень понравилась работа с оружием, стрельба, устройство оружия.
Юлия Мычка, корреспондент:
На протяжении четырех лет курсанты Института МВД обучаются стрельбе из разного оружия. А когда заканчивают вуз, обладают навыками стрельбы от пистолета Макарова до снайперской винтовки Драгунова.
У курсантов перед гражданскими студентами есть весомое преимущество – с первого дня обучения они получают не стипендию, а зарплату. Она может изменяться в зависимости от успехов студента. Обучение в вузе требует серьезной дисциплины, взять хотя бы условие с мобильными телефонами – ими можно пользоваться только в увольнении или на выходных. Для современной молодежи это настоящее испытание, и первый год обучения дается многим нелегко.
Но все эти условия со временем кажутся мелочами, говорит курсант 4-го курса Александр Юрьев. Уже через 10 дней он отправится на практику в Оршу. С собой возьмет не только знания и опыт, но самое ценное – дух братства. Он остается с курсантами и после окончания вуза.
Александр Юрьев, курсант Могилевского института МВД:
Тут есть определенное курсантское братство. Свой коллектив, хорошая взаимовыручка, связь преподавателями, которые помогают, объясняют, направляют, можно так сказать. Дают тебе необходимые знания, которые пригодятся не только в служебной деятельности, но и в жизни.