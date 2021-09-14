Более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники. Полигон Брестский стал площадкой для учений десантников Беларуси и России

Новости Беларуси. На земле, в воде и воздухе. Активная фаза совместных учений Беларуси и России «Запад-2021» вступает в завершающую стадию. 14 сентября плацдармом зрелищного военного мастерства стал полигон Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высадка союзного десанта в белорусском небе стала крупнейшей за всю историю – более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники. Репортаж с места событий Кристины Протосовицкой. С неба сразу в бой. Элементы воздушного противостояния и первые Ил-76 доставляют военную технику – по численности рекорд для этого полигона. Следом на выход голубые береты.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Более 300 человек и почти полсотни вооружения и военной техники. Для самого масштабного десантирования в истории Вооруженных Сил Беларуси задействовали 21 самолет Ил-76. Авиация заходит парами. Интервал между высадкой – всего полминуты. Это требует особого мастерства летчиков Ил-76. Приземление с высоты в 600 метров. После – марш-бросок к технике. И боевая готовность занять и держать рубежи.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы разные элементы отыграли и то, что мы хотели в принципе в ходе всех этих этапов, на сегодня мы отработали и получаем тот результат, который необходим. Приземлились именно в установленную площадку, как мы и планировали. Самое главное, вся воздушно-десантная техника приземлилась именно в ту площадку, которая надо. Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»? Читайте здесь. Оперативно-тактический десант из псковского и брестского соединений готов блокировать противника. На земле они разворачивают боевую технику – БМД-4 и БТР-Д.

Норматив на сбор – до 40 минут, но справляются в два раза быстрее.

Владимир Череватников, командир 2-й парашютно-десантной роты (Россия):

В моем подразделении 10 БМД-2-КУ и 2 БТР-Д. Чтобы собраться в пункте сбора, личному составу потребовалось времени, перекрыли мы норматив – потребовалось 20 минут.

Александр Ярмошук, военнослужащий (Беларусь):

В принципе, не первый прыжок. Уже нет такого волнения, как в первый раз. Действуем согласно плану, установке. Мандраж присутствует перед десантированием, волнение. После приземления уже знаешь, что делать, и выполняешь четко задачу.

В реальных условиях аналогичная оперативно-тактическая группировка союзников сможет автономно противостоять неприятелю в течение трех суток – до подхода основных сил.

Алексей Сгибнев, и.о. командующего воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (Россия):

Накануне было совершено ночное десантирование групп специального назначения Республики Беларусь, России и Республики Казахстан. Задача – осуществить разведку объектов противника в интересах действий оперативно-тактического десанта и в целом группировки войск.

Совместные тактические учения Беларуси и России – это около 200 тысяч личного состава и порядка 1 000 единиц военной техники. Площадкой для совершенствования военного мастерства стали 14 полигонов. Активная фаза маневров – это два ключевых этапа. За каждым лично наблюдали Александр Лукашенко и Владимир Путин. Важно подчеркнуть, что легенда учений разворачивалась исключительно по оборонительному сценарию. А его ведь военным диктуют само время и геополитическая обстановка, которая складывается у границ Союзного государства. Все по Александру Невскому: кто с мечом придет, тот от меча и погибнет.