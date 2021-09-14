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«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора

14 сентября 2021 13:58
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков назначен членом Совета Республики Национального собрания по квоте Президента. Такое кадровое решение 14 сентября принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что на эту должность назначает не столько патриота своей страны, сколько человека, способного принести ей пользу. А главная задача сенатора – помогать людям. Об этом Президент сообщил во время рабочей встречи во Дворце Независимости. Нового сенатора Президент сразу представил председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой. В новой должности Дмитрий Басков будет заниматься социальными вопросами и спортивной тематикой.

«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна, прежде всего это вас касается и потом Дмитрия. Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором по квоте Президента. Еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в верхней палате парламента к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его туда направляю не только потому, что это патриот нашей страны, преданный стране человек – и таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно, но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный, в жизни тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут, – бьют по тем, кто рядом: Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок. И пошло-поехало. А кого больше? Все остальные на заднем плане, хотя им тоже хватает. Бьют по ним, мы это прекрасно понимаем.

Поэтому вопрос не только в том, что мы своих не бросаем и патриотов не бросаем, а еще потому, что он будет к месту. Да, кто-то сегодня ахнет, охнет, потому что все-таки сенаторов у нас совсем немного в стране. Сколько у нас?

«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас 59, а вообще 64 человека.

«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора-7

Александр Лукашенко:
64 человека всего по Конституции. Поэтому, я думаю, Наталья Ивановна, что он будет ко двору верхней палаты парламента. Будет заниматься вопросами социальными, если нужно. Будет заниматься вопросами спорта. Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт человек на ногах всегда: и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача – помогать людям. Все. Ну и, конечно, «хвост» спортивный за тобой. Спортом придется заниматься. И подсказать, и посоветовать. Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь.

Ну а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Беларуси у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше.

Александр Лукашенко не понаслышке знает, какую ответственность перед людьми и страной несет парламентарий. Потому пожелал сенатору Баскову успехов в новой должности.

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