«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора
Новости Беларуси. Дмитрий Басков назначен членом Совета Республики Национального собрания по квоте Президента. Такое кадровое решение 14 сентября принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что на эту должность назначает не столько патриота своей страны, сколько человека, способного принести ей пользу. А главная задача сенатора – помогать людям. Об этом Президент сообщил во время рабочей встречи во Дворце Независимости. Нового сенатора Президент сразу представил председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой. В новой должности Дмитрий Басков будет заниматься социальными вопросами и спортивной тематикой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна, прежде всего это вас касается и потом Дмитрия. Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором по квоте Президента. Еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в верхней палате парламента к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его туда направляю не только потому, что это патриот нашей страны, преданный стране человек – и таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно, но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный, в жизни тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут, – бьют по тем, кто рядом: Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок. И пошло-поехало. А кого больше? Все остальные на заднем плане, хотя им тоже хватает. Бьют по ним, мы это прекрасно понимаем.
Поэтому вопрос не только в том, что мы своих не бросаем и патриотов не бросаем, а еще потому, что он будет к месту. Да, кто-то сегодня ахнет, охнет, потому что все-таки сенаторов у нас совсем немного в стране. Сколько у нас?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас 59, а вообще 64 человека.
Александр Лукашенко:
64 человека всего по Конституции. Поэтому, я думаю, Наталья Ивановна, что он будет ко двору верхней палаты парламента. Будет заниматься вопросами социальными, если нужно. Будет заниматься вопросами спорта. Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт человек на ногах всегда: и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача – помогать людям. Все. Ну и, конечно, «хвост» спортивный за тобой. Спортом придется заниматься. И подсказать, и посоветовать. Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь.
Ну а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Беларуси у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше.
Александр Лукашенко не понаслышке знает, какую ответственность перед людьми и страной несет парламентарий. Потому пожелал сенатору Баскову успехов в новой должности.