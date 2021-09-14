«Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наталья Ивановна, прежде всего это вас касается и потом Дмитрия. Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором по квоте Президента. Еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в верхней палате парламента к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его туда направляю не только потому, что это патриот нашей страны, преданный стране человек – и таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно, но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный, в жизни тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут, – бьют по тем, кто рядом: Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок. И пошло-поехало. А кого больше? Все остальные на заднем плане, хотя им тоже хватает. Бьют по ним, мы это прекрасно понимаем.

Поэтому вопрос не только в том, что мы своих не бросаем и патриотов не бросаем, а еще потому, что он будет к месту. Да, кто-то сегодня ахнет, охнет, потому что все-таки сенаторов у нас совсем немного в стране. Сколько у нас?