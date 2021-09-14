Диагноз онкология и прививка от коронавируса – сопоставимы?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Это один из мифов. Можно. Конечно, не надо это делать прямо в процессе активного лечения, лучевой терапии, сделать прививку, а на следующий день прооперироваться. Этого делать не стоит. А в промежутках между той же химиотерапией даже у пациентов, которые имеют запущенные формы. Сейчас есть международные рекомендации, которые говорят, что онкологические пациенты такие же люди, они могут прививаться. Особенно те, кто излечены. Бояться того, что прививка спровоцирует рецидив заболевания, неправильно.

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