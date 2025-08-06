Двое министров погибли в результате авиакатастрофы в Гане

В результате крушения вертолета в Гане погибли восемь человек, среди них были министры обороны и окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились еще четыре пассажира и два члена экипажа. Они также погибли.

Причины крушения вертолета неизвестны. Он загорелся сразу после падения. Уточнятся, что чиновники направлялись на церемонию запуска правительственной программы по ответственной добыче полезных ископаемых. Вскоре после вылета машина пропала с радаров. На предполагаемое место крушения выехали аварийно-спасательные службы, которые и обнаружили горящие обломки вертолета.