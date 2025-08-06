Куликов: Европа должна понимать, что Россия не будет воевать с ними так, как воюет в Украине

Дмитрий Куликов, политический обозреватель, публицист:

Мы должны сделать все, что можно, для того, чтобы эту ситуацию предотвратить. Но если будет это невозможно предотвратить, то европейцы должны понимать, что Россия воевать так, как она воюет в Украине, с ними не будет. Это Путин, кстати, уже сказал, по-моему, в 2023 году, что если вы сунетесь сюда, на нашу территорию или на территорию Украины, то почему вы думаете, что мы вас будем встречать танками и пушками? Нет, конечно. Ну и второе, я сегодня тоже это вот в эфире, в частности, сказал, по-моему, не в первый раз. Вот если немцы думают, что у них есть как бы шанс какого-то реванша, то я бы порекомендовал им думать над другим. Что если они сделают это, то они поставят на самом деле вопрос о самом существовании немецкого народа. Потому что второй раз мы их не простим. Два раза заодно и тоже не прощают. И вот это им бы хорошо было бы понимать. Это, может быть, самое важное, что нужно было бы понимать сначала немцам, а потом и всем остальным европейцам.