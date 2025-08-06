Куликов рассказал, пойдёт ли Зеленский искать спасение у Путина и Лукашенко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ход переговоров по урегулированию украинского кризиса, попытки Зеленского подчинить антикоррупционные ведомства. Что значат ультиматумы Трампа? И чего ждать дальше? В эфире политический обозреватель, публицист Дмитрий Куликов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Возможно ли для него такой вариант выхода из этой ситуации – это пойти искать спасение у Путина с Лукашенко, заканчивать войну, попытаться выйти из-под западного контроля, или его просто сразу убьют на месте?

Дмитрий Куликов, политический обозреватель, публицист:

Но это, казалось бы, теоретически логичная вещь. Можно было бы попробовать. Но я боюсь, что немедленно погибнет в катастрофе поезда или под налетом российской ракеты. Еще что-нибудь произойдет. И будет записан в пантеон героев. В принципе, в какой-то момент Западу может быть выгодно записать его в пантеон павших героев, превратить в замученного символа. И тем более, если вдруг они поймут, что он готов на сепаратные, как они будут считать, переговоры с Россией, или там с Россией через Беларусь. Я думаю, что это сразу переговоры.