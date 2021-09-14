«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?

Новости Беларуси. На земле, в воде и воздухе. Активная фаза совместных учений Беларуси и России «Запад-2021» вступает в завершающую стадию. 14 сентября плацдармом зрелищного военного мастерства стал полигон Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высадка союзного десанта в белорусском небе стала крупнейшей за всю историю – более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники.

Все это время за четкими действиями военных наблюдают с земли не только командиры, но и школьники из разных уголков региона.

Их пригласили увидеть все своими глазами.

Олег Сыч, Никита Прилепов, ученики средней школы № 35 Бреста:

Я впервые увидел, как с самолета скидывают, танки, в воздухе.

– И людей тоже. Красиво было.

– Реалистично.