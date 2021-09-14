«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?
Новости Беларуси. На земле, в воде и воздухе. Активная фаза совместных учений Беларуси и России «Запад-2021» вступает в завершающую стадию. 14 сентября плацдармом зрелищного военного мастерства стал полигон Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высадка союзного десанта в белорусском небе стала крупнейшей за всю историю – более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники.
Все это время за четкими действиями военных наблюдают с земли не только командиры, но и школьники из разных уголков региона.
Их пригласили увидеть все своими глазами.
Олег Сыч, Никита Прилепов, ученики средней школы № 35 Бреста:
Я впервые увидел, как с самолета скидывают, танки, в воздухе.
– И людей тоже. Красиво было.
– Реалистично.
Екатерина Логашова, ученица средней школы № 35 Бреста:
Мы уже целую неделю слышим звуки, которые доносятся по всему городу с полигона. Было интересно. И когда нас пригласили, очень сильно обрадовались. Я хотела бы связать свою жизнь с военным делом, я хочу быть военным врачом.
Полигон Брестский стал площадкой для учений десантников Беларуси и России. Читайте здесь.