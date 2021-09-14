Прямой эфир

«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?

14 сентября 2021 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На земле, в воде и воздухе. Активная фаза совместных учений Беларуси и России «Запад-2021» вступает в завершающую стадию. 14 сентября плацдармом зрелищного военного мастерства стал полигон Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высадка союзного десанта в белорусском небе стала крупнейшей за всю историю – более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники.

«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?-1

Все это время за четкими действиями военных наблюдают с земли не только командиры, но и школьники из разных уголков региона.

«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?-4

Их пригласили увидеть все своими глазами.

«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?-7

Олег Сыч, Никита Прилепов, ученики средней школы № 35 Бреста:
Я впервые увидел, как с самолета скидывают, танки, в воздухе.
– И людей тоже. Красиво было.
– Реалистично.

«Я впервые увидел, как с самолёта скидывают». Что думают белорусские школьники об учениях «Запад-2021»?-10

Екатерина Логашова, ученица средней школы № 35 Бреста:
Мы уже целую неделю слышим звуки, которые доносятся по всему городу с полигона. Было интересно. И когда нас пригласили, очень сильно обрадовались. Я хотела бы связать свою жизнь с военным делом, я хочу быть военным врачом.

Полигон Брестский стал площадкой для учений десантников Беларуси и России. Читайте здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Руслан Алехно о белорусских артистах: это большой удар. Такое вообще не должно было происходить с творческими людьми
14 сентября 2021 17:35

Руслан Алехно о белорусских артистах: это большой удар. Такое вообще не должно было происходить с творческими людьми

День народного единства должен стать понятным каждому белорусу. Какие мнения звучали на диалоговой площадке в Гомеле?
14 сентября 2021 17:19

День народного единства должен стать понятным каждому белорусу. Какие мнения звучали на диалоговой площадке в Гомеле?

Дмитрий Басков о новой должности: я даже представить себе не мог, что Президент примет такое решение
14 сентября 2021 17:16

Дмитрий Басков о новой должности: я даже представить себе не мог, что Президент примет такое решение