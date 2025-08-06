Куликов: речи Трампа можно анализировать только в режиме анекдота или стендапа

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас появился такой термин «трамподни» одни. Их было 100, потом 50, теперь 10. Что это за метание? Мне, причем, понравилось, он сначала рассказал, как Мелани ему по ночам показывает фото несчастных прилетов по Украине, а потом через несколько дней сказал, что Мелани очень нравится Путин. Но из чего логичный человек сделает завершение, так значит Мелани нравится прилеты по Украине.

Дмитрий Куликов, политический обозреватель, публицист:

Речи и выступления Трампа можно анализировать только в режиме анекдота, стендапа, шоу-репризы и так далее. Вот Трамп находится в сложной, очень сложной политической ситуации, сам находится в очень сложной ситуации. Он мне напоминает, знаете, канатоходца из такого восточного цирка, вот с такими двумя этими из перьев штуками, с помощью которых он на этом канате балансирует. Не надо воспринимать серьезно то, что Трамп говорит. Если серьезно это анализировать, то это до добра нас не доведет. И впечатляться по этому поводу не нужно. То же самое, что должно было произойти, но не произойдет через 50 дней, теперь не произойдет через 10. Это не имеет никакого значения.