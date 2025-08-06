Прямой эфир

Куликов: либо США и Запад сокрушат нас и Китай, либо им конец

06 августа 2025 20:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ход переговоров по урегулированию украинского кризиса, попытки Зеленского подчинить антикоррупционные ведомства. Что значат ультиматумы Трампа? И чего ждать дальше? В эфире политический обозреватель, публицист Дмитрий Куликов.

Куликов: либо США и Запад сокрушат нас и Китай, либо им конец-2

Дмитрий Куликов, политический обозреватель, публицист:
Вот мы часто говорим, у России ситуация витальная или экзистенциальная, как любят говорить. А у Америки и Запада, дескать, нет. Это неправда. У них витальная и экзистенциальная ситуация не меньше, чем у нас. И они либо сокрушат нас и Китай, либо им конец. Займет это 5 лет, или 10, или 15. С исторической точки зрения не имеет никакого значения. Здесь вопрос принципа. Потому что им нужны те, кто будут рабами, а есть те, кто рабами быть не согласны. Вот и все.

# Дмитрий Куликов # Международная политика # Григорий Азаренок

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