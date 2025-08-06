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Стэнфордский университет уволит более 360 сотрудников из-за сокращения финансирования

06 августа 2025 19:40
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Один из ведущих вузов США стал жертвой политики сокращения, проводимой администрацией Белого дома. Возвращать средства, потраченные Байденом во время его президентского срока, намерены в ущерб знаниям американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стэнфордский университет уволит более 360 сотрудников из-за сокращения финансирования-2

Стэнфордский университет планирует уволить 363 сотрудника из-за урезания госфинансирования. Официальные лица не уточнили, какие факультеты пострадают больше всего. Отмечается, что другие вузы сталкиваются с аналогичными проблемами. Калифорнийский университет ввел общесистемный мораторий на набор персонала, а Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе недавно уведомил сотрудников об увольнении 55 человек в связи с дефицитом в 200 миллионов долларов.

Отметим, Гарвард ранее также лишился федеральных грантов на 60 миллионов долларов из-за обвинений в антисемитизме и дискриминации. Помимо этого, Белый дом приостановил разрешение на прием иностранных студентов. 

# США

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