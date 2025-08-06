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В Мингорисполкоме обсудили вопросы поддержки бизнеса

06 августа 2025 17:43
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В столице предпринимателям оказывают практико-ориентированную помощь. В Мингорисполкоме обсудили вопросы господдержки субъектам малого и среднего бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мингорисполкоме обсудили вопросы поддержки бизнеса-2

В Минске зарегистрировано 49,5 тысячи компаний, которые производят и оказывают услуги на территории города. И есть отдельная возможность поддержки бизнеса в виде дотаций на приобретение оборудования через возмещение процентной ставки рефинансирования. Предприниматель может подать заявление на оказание господдержки, где необходимо указать, на какие цели пойдут деньги.

В Мингорисполкоме обсудили вопросы поддержки бизнеса-4

Вадим Шрамченко, директор компании по обеспечению пассажирских перевозок:
Мы занимаемся пассажирскими перевозками, международными и внутриреспубликанскими. Подаемся на приобретение нового транспорта, его обновление, увеличение рабочих мест. И подаемся на субсидию, потому что берем в кредит. 40-50 % мы всегда оплачиваем собственными средствами и обращаемся за субсидией в государство, чтобы нам помогли, субсидировали процентную ставку.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
За год это уже пятое заседание. Мы выделили ресурсы по согласованию с нашими депутатами, сформировали через бюджет. Сумма составляет 1 миллион белорусских рублей. С учетом сегодняшней комиссии объем выделенных ресурсов будет составлять 50 %. Поэтому идем с хорошей темповкой. Я уверена, что по результату года у нас будут еще новые и новые субъекты, которые будут получать поддержку от города Минска и в дальнейшем приносить прибыльную, положительную работу и, конечно же, создавать новые рабочие места.

Еще один вид поддержки – участие в международных выставках. Город может компенсировать 50 % расходов.

# Бизнес в Беларуси # Надежда Лазаревич

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