В Мингорисполкоме обсудили вопросы поддержки бизнеса

В Минске зарегистрировано 49,5 тысячи компаний, которые производят и оказывают услуги на территории города. И есть отдельная возможность поддержки бизнеса в виде дотаций на приобретение оборудования через возмещение процентной ставки рефинансирования. Предприниматель может подать заявление на оказание господдержки, где необходимо указать, на какие цели пойдут деньги.

Вадим Шрамченко, директор компании по обеспечению пассажирских перевозок:

Мы занимаемся пассажирскими перевозками, международными и внутриреспубликанскими. Подаемся на приобретение нового транспорта, его обновление, увеличение рабочих мест. И подаемся на субсидию, потому что берем в кредит. 40-50 % мы всегда оплачиваем собственными средствами и обращаемся за субсидией в государство, чтобы нам помогли, субсидировали процентную ставку.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

За год это уже пятое заседание. Мы выделили ресурсы по согласованию с нашими депутатами, сформировали через бюджет. Сумма составляет 1 миллион белорусских рублей. С учетом сегодняшней комиссии объем выделенных ресурсов будет составлять 50 %. Поэтому идем с хорошей темповкой. Я уверена, что по результату года у нас будут еще новые и новые субъекты, которые будут получать поддержку от города Минска и в дальнейшем приносить прибыльную, положительную работу и, конечно же, создавать новые рабочие места.

Еще один вид поддержки – участие в международных выставках. Город может компенсировать 50 % расходов.