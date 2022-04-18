Они известны в белорусской ортопедии. Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры

Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы на костях. Почти в буквальном смысле. Так мило в компании друзей отдыхают столичные ортопеды. Отмечают ряд успешных операций. Имеют право. Только вот успешными они считали лишь хирургические операции с использованием заморских эндопротезов. Сами оперировали, сами убеждали пациентов в качестве определенной марки искусственных суставов. За это и получали деньги.