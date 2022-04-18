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Они известны в белорусской ортопедии. Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры

18 апреля 2022 17:33
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Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы на костях. Почти в буквальном смысле. Так мило в компании друзей отдыхают столичные ортопеды. Отмечают ряд успешных операций. Имеют право. Только вот успешными они считали лишь хирургические операции с использованием заморских эндопротезов. Сами оперировали, сами убеждали пациентов в качестве определенной марки искусственных суставов. За это и получали деньги.

Они известны в белорусской ортопедии. Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры-1

Так бы и продолжались такие семичасовые банкеты на костях, если бы в ситуацию не вмешался КГБ. На сухом языке это звучит безлико – контрразведывательное обеспечение сферы здравоохранения.

Врачи вели себя без границ стеснения. Вот и очередную взятку берут, не стесняясь, прямо под камерами ресторана, где и отмечали успех бизнеса. Здесь их и задержали сотрудники КГБ. Четыре ортопеда, к слову сказать, имена в белорусской ортопедии. И инициатор бизнеса – учредитель и директор фирмы, торгующей немецкими эндопротезами у нас в стране.

Они известны в белорусской ортопедии. Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры-4

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# Коррупция # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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