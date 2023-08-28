Выявить передовой опыт, обобщить его и ретранслировать. Как не допустить упрощение материала в учебниках?

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу « По существу » пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Кирилл Казаков, СТВ:

Олег Юрьевич, тогда у меня к вам два вопроса. Первый, чтобы попытаться закончить историю с учебниками, потому что она не единственная. Первое: если учебник обладает информацией чуть большей, чем преподают на уроке, и мы говорим о том, что там могут быть какие-то сложности, но все зависит от преподавателя.

Алена Сырова, СТВ:

Зачем нам факультативы…

Кирилл Казаков, СТВ:

Ведь если он взял и рассказал – это проще, то не упрощаем ли мы проверками, условно говоря, на уровне прокуратуры. Вот взяли, провели проверку, сказали: сложно. Ну, сложно, а взял такой учитель и рассказал это все хорошо. И не упрощаем ли мы эту историю, и действительно ли есть педагоги, на которых нужно равняться? Потому что понимаю, что у кого-то талант преподавать, и все так преподавать не будут. А, посмотрели, как он преподает и давайте, вот он сделал так …

Алена Сырова, СТВ:

Под одну гребенку…

Кирилл Казаков, СТВ:

Везде насаждать этот проект.