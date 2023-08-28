Выявить передовой опыт, обобщить его и ретранслировать. Как не допустить упрощение материала в учебниках?

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Кирилл Казаков, СТВ:
Олег Юрьевич, тогда у меня к вам два вопроса. Первый, чтобы попытаться закончить историю с учебниками, потому что она не единственная. Первое: если учебник обладает информацией чуть большей, чем преподают на уроке, и мы говорим о том, что там могут быть какие-то сложности, но все зависит от преподавателя.
Алена Сырова, СТВ:
Зачем нам факультативы…
Кирилл Казаков, СТВ:
Ведь если он взял и рассказал – это проще, то не упрощаем ли мы проверками, условно говоря, на уровне прокуратуры. Вот взяли, провели проверку, сказали: сложно. Ну, сложно, а взял такой учитель и рассказал это все хорошо. И не упрощаем ли мы эту историю, и действительно ли есть педагоги, на которых нужно равняться? Потому что понимаю, что у кого-то талант преподавать, и все так преподавать не будут. А, посмотрели, как он преподает и давайте, вот он сделал так …
Алена Сырова, СТВ:
Под одну гребенку…
Кирилл Казаков, СТВ:
Везде насаждать этот проект.
Олег Дьяченко, ректор академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас сложилась очень хорошая практика, когда мы через систему повышения квалификации, приглашаем авторов-разработчиков, членов авторских коллективов, учебников, чтобы они встретились и с учителями предметниками, и с руководителями учреждений образования. Одним словом, чтобы в ходе этих встреч материал был проработан дополнительно, то есть соединилась теория с практикой. И это идет не только на уровне Академии последипломного образования, это идет на уровне региональных институтов развития образования, реализуются эти программы. Поэтому важно здесь для нас найти, выявить передовой опыт использования, затем обобщить его, а дальше ретранслировать через систему квалификаций повышения квалификации.
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