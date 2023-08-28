«Учебник не может быть единственным источником информации». Как выбирают авторов образовательных пособий?
Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Алена Сырова, СТВ:
Людмила Анатольевна, как подбираются люди, которые будут работать над учебниками?
Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования:
У Министерства образования, Национального института образования есть абсолютно четкое понимание того, что идеальный авторский коллектив – это коллектив, который включает в себя ученных и методистов или учителей. Почему? Потому что в основе любого учебника лежат четко выверенные научные знания, а для того, чтобы адаптировать эти знания к возрасту, необходимо подключать к работе людей, которые имеют опыт работы с детьми соответствующего возраста. И хочу сказать, что мы предприняли все усилия к тому, чтобы коллективы были именно такими. Было бы нечестно с моей стороны утверждать, что мы стопроцентно добились результатов в этом деле.
Кирилл Казаков, СТВ:
Люди разные – понятное дело.
Людмила Романовская:
Более трети коллективов, которые написали действующие ныне сегодня учебники, – это полновесные полноценные коллективы, в которых обязательно есть методист, либо учитель, а то и учитель, и методист. Как они подбираются? Были проведены конкурсы на создание учебных пособий. То есть это открытая процедура. И принимать участие в конкурсах на создании учебных пособий могли люди, понятно, не совсем так, что с улицы, а те, которые имеют опыт в связи с тем, что я сказала выше, либо научно-методической деятельности, или практической деятельности. Они представляют на конкурс свое видение, причем анонимно. Чтобы исключить вот субъективизм и некую предвзятость при оценке этих пособий, мы заложили условиями конкурса то, что на конкурс представляются авторские коллективы под девизом таким-то. И в соответствии с тем, какой мы получили материал и на основе результатов работы конкурсной комиссии, были выбраны авторские коллективы.
Алена Сырова:
Я правильно понимаю: это всего лишь теория? Ведь нужно понимать, если мы говорим о школах с людьми взрослыми, которые учатся в высших учебных заведениях, – это как бы одна история, а главный у нас вопрос с детьми. Методики преподавания у всех разные, классы разные, дети разные, педагоги по-разному излагают материал. И то что работает хорошо в одной аудитории, совершенно не будет иметь никакого эффекта в другой. Ну, условно говоря, про тот же самый TikTok, который уже шла речь. Минские школьники, может быть, в TikTok и загрузят какой-то ролик, и им будет прикольно для выполнения это задание. Но ребята из малых населенных пунктов, может…
Кирилл Казаков, СТВ:
Там TikTok распространен еще больше!
Алена Сырова, СТВ:
Нет! Может им будет интереснее что-то другое. Я не об этом веду речь. Я всего лишь о том, что когда мы готовим учебный материал, он должен быть базовым. Какие-то украшательства – это совершенно дополнительная история, а мы на них делаем акцент, потому что я помню сама несколько лет назад готовила материал об учебниках. И тогда мне с гордостью рассказывали о том, что вот у нас здесь QR-код и здесь QR-код – этот учебник состоял весь из QR-кодов. И я думаю, как же мы учились без них?
Людмила Романовская:
Вы очень глубоко в этот вопрос вникли, это очень приятно. Вы абсолютно правильно уловили, что учебник – это не план-конспект урока. И когда речь идет о подготовке учебника, зачастую, люди, так скажем, говорят: ну учебник, вот у меня там есть наработки, вот я их сложил-сложил и получилось… Нет, действительно должна быть методическая система, например, теория, касающаяся, условно, грамматики. И система заданий, базовая система заданий, которая позволяет с точки зрения постепенного нарастания сложности, усвоить конкретно то, что закреплено в учебной программе. Все то, о чем вы говорите: QR-коды, дополнительные опции – это все то, что является в полном смысле слова дополнительным материалом, который использовать можно и дома, например. По усмотрению учителя для тех детей, которые уже успели основную задачу на уроке выполнить. Это то что работает на познавательный интерес. Мы же понимаем, что сегодня учебник не может быть единственным источником информации.
Кирилл Казаков:
Вот смотрите, я правильно понял, что в учебнике информации может быть гораздо больше, чем преподают на уроке?
Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования:
Конечно! Там есть понятие дополнительный материал.
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