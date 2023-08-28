«Учебник не может быть единственным источником информации». Как выбирают авторов образовательных пособий?

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Алена Сырова, СТВ:

Людмила Анатольевна, как подбираются люди, которые будут работать над учебниками? Людмила Романовская, заместитель директора Национального института образования:

У Министерства образования, Национального института образования есть абсолютно четкое понимание того, что идеальный авторский коллектив – это коллектив, который включает в себя ученных и методистов или учителей. Почему? Потому что в основе любого учебника лежат четко выверенные научные знания, а для того, чтобы адаптировать эти знания к возрасту, необходимо подключать к работе людей, которые имеют опыт работы с детьми соответствующего возраста. И хочу сказать, что мы предприняли все усилия к тому, чтобы коллективы были именно такими. Было бы нечестно с моей стороны утверждать, что мы стопроцентно добились результатов в этом деле. Кирилл Казаков, СТВ:

Люди разные – понятное дело.

Людмила Романовская:

Более трети коллективов, которые написали действующие ныне сегодня учебники, – это полновесные полноценные коллективы, в которых обязательно есть методист, либо учитель, а то и учитель, и методист. Как они подбираются? Были проведены конкурсы на создание учебных пособий. То есть это открытая процедура. И принимать участие в конкурсах на создании учебных пособий могли люди, понятно, не совсем так, что с улицы, а те, которые имеют опыт в связи с тем, что я сказала выше, либо научно-методической деятельности, или практической деятельности. Они представляют на конкурс свое видение, причем анонимно. Чтобы исключить вот субъективизм и некую предвзятость при оценке этих пособий, мы заложили условиями конкурса то, что на конкурс представляются авторские коллективы под девизом таким-то. И в соответствии с тем, какой мы получили материал и на основе результатов работы конкурсной комиссии, были выбраны авторские коллективы. Алена Сырова:

Я правильно понимаю: это всего лишь теория? Ведь нужно понимать, если мы говорим о школах с людьми взрослыми, которые учатся в высших учебных заведениях, – это как бы одна история, а главный у нас вопрос с детьми. Методики преподавания у всех разные, классы разные, дети разные, педагоги по-разному излагают материал. И то что работает хорошо в одной аудитории, совершенно не будет иметь никакого эффекта в другой. Ну, условно говоря, про тот же самый TikTok, который уже шла речь. Минские школьники, может быть, в TikTok и загрузят какой-то ролик, и им будет прикольно для выполнения это задание. Но ребята из малых населенных пунктов, может…

Кирилл Казаков, СТВ:

Там TikTok распространен еще больше! Алена Сырова, СТВ:

Нет! Может им будет интереснее что-то другое. Я не об этом веду речь. Я всего лишь о том, что когда мы готовим учебный материал, он должен быть базовым. Какие-то украшательства – это совершенно дополнительная история, а мы на них делаем акцент, потому что я помню сама несколько лет назад готовила материал об учебниках. И тогда мне с гордостью рассказывали о том, что вот у нас здесь QR-код и здесь QR-код – этот учебник состоял весь из QR-кодов. И я думаю, как же мы учились без них?