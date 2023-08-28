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Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?

28 августа 2023 18:07
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Да будет свет. Вот так намного лучше. Как вам эта настольная лампа? Не сильно большая? В квартире такую, конечно, не поставишь, зато на столичных авеню она смотрится шикарно.

Какой гигантский воздушный шар. На таком и в космос улететь можно. Чувствую себя Алисой в стране чудес. Кто же автор необычных инсталляций? Давайте скорее знакомиться с талантливыми скульпторами.

Два года назад в Минске прошел конкурс на лучший арт-объект для столицы. Победители творческого состязания уже воплотили свои идеи в жизнь. Так в Новой Боровой и появились необычные композиции, которые радуют горожан.

Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?-4

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Сама среда подсказывает, что здесь что-то нужно. С 2021 года мы приступили к работе. Эти два арт-объекта расположены по улице Авиационной. Это историческое название улицы. Здесь название даже всех кварталов необычные: Кедровый квартал, Нескучный сад.

Яркие краски и причудливые инсталляции. Молодежный квартал сменил наряд. Первый проект художники назвали «Меняем свет».

Юрий Градов:
Меняем образ жизни, образ мыслей. И два объекта объединяет небо. Перегоревшие лампочки это, как мы это уже прошли, мы устремлены в будущее. У нас одна из лампочек цоколем своим как указатель показывает на связь со следующим арт-объектом.

Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?-7

Талантливый скульптор предварительно создавал модель электрика в натуральную величину по металлическому каркасу из специального пластилина. А уже после с эскиза снимал формы для следующего этапа.

Юрий Градов:
Что объединяет эти две композиции? Что к ним нельзя подойти. Они на развязках, машины вокруг проезжают. Лестницы, на которые нельзя подняться, первых ступеней нет на них.

Объять необъятное. Паблик-арт набирает популярность. Творят художники из доступных материалов: строительной смеси, стеклопластика, металла. Историю создания скульптур может узнать каждый, специальные QR-коды в помощь.

Юрий Градов:
Что такое творческий коллектив? Не просто механические соединения. Это когда замысел, идея рождается совместным творчеством. Архитектор должен уметь делать все. И жилой дом, и жилой квартал.

Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?-10

А вот и воздушный шар апельсинового цвета, который стремится в лазурное небо. Когда-то на этом месте был аэродром. Инсталляция олицетворяет увлекательное прошлое района: ощущение полета и стремление к новым высотам.

Юрий Градов:
У нас ансамбль из двух объектов. Небольшое расстояние, мы выезжаем к композиции «Полет». Здесь тоже лестницы. Гиперболы применены у нас здесь и там. Шар, который 5 метров диаметром. Это и образ солнца, и образ полета. На фоне неба и на фоне зелени. Получается, что очень динамичная композиция.

Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?-13

Искусство покоряет улицы, да и где еще можно найти столько зрителей. Стрит-арт – самый простой и эффектный способ добавить ярких красок в жизнь мегаполиса. Эти объекты гармонично вписались в городскую среду, впечатлили своим масштабом и необыкновенной техникой исполнения.

Юрий Градов:
Искусство не имеет границ, искусство многогранное понятие.

А пока столичные авеню в ожидании новых уличных «перформансов» и креативных решений, мы продолжим наблюдать за тем, как растет и меняется наш любимый город М.

# Необычное # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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