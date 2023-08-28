Гигантский воздушный шар и настольная лампа. Какие арт-объекты стоит посмотреть в Минске?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Да будет свет. Вот так намного лучше. Как вам эта настольная лампа? Не сильно большая? В квартире такую, конечно, не поставишь, зато на столичных авеню она смотрится шикарно. Какой гигантский воздушный шар. На таком и в космос улететь можно. Чувствую себя Алисой в стране чудес. Кто же автор необычных инсталляций? Давайте скорее знакомиться с талантливыми скульпторами. Два года назад в Минске прошел конкурс на лучший арт-объект для столицы. Победители творческого состязания уже воплотили свои идеи в жизнь. Так в Новой Боровой и появились необычные композиции, которые радуют горожан.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:

Сама среда подсказывает, что здесь что-то нужно. С 2021 года мы приступили к работе. Эти два арт-объекта расположены по улице Авиационной. Это историческое название улицы. Здесь название даже всех кварталов необычные: Кедровый квартал, Нескучный сад. Яркие краски и причудливые инсталляции. Молодежный квартал сменил наряд. Первый проект художники назвали «Меняем свет». Юрий Градов:

Меняем образ жизни, образ мыслей. И два объекта объединяет небо. Перегоревшие лампочки – это, как мы это уже прошли, мы устремлены в будущее. У нас одна из лампочек цоколем своим как указатель показывает на связь со следующим арт-объектом.

Талантливый скульптор предварительно создавал модель электрика в натуральную величину по металлическому каркасу из специального пластилина. А уже после с эскиза снимал формы для следующего этапа. Юрий Градов:

Что объединяет эти две композиции? Что к ним нельзя подойти. Они на развязках, машины вокруг проезжают. Лестницы, на которые нельзя подняться, первых ступеней нет на них. Объять необъятное. Паблик-арт набирает популярность. Творят художники из доступных материалов: строительной смеси, стеклопластика, металла. Историю создания скульптур может узнать каждый, специальные QR-коды в помощь. Юрий Градов:

Что такое творческий коллектив? Не просто механические соединения. Это когда замысел, идея рождается совместным творчеством. Архитектор должен уметь делать все. И жилой дом, и жилой квартал.

А вот и воздушный шар апельсинового цвета, который стремится в лазурное небо. Когда-то на этом месте был аэродром. Инсталляция олицетворяет увлекательное прошлое района: ощущение полета и стремление к новым высотам. Юрий Градов:

У нас ансамбль из двух объектов. Небольшое расстояние, мы выезжаем к композиции «Полет». Здесь тоже лестницы. Гиперболы применены у нас здесь и там. Шар, который 5 метров диаметром. Это и образ солнца, и образ полета. На фоне неба и на фоне зелени. Получается, что очень динамичная композиция.