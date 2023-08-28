Марзалюк: все не могут быть историками, но гордиться своей страной обязаны все
Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Олег Дьяченко, ректор Академии последипломного образования, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы обновили все программы повышения квалификации и ввели идеологию белорусского государства, усилили гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственное целыми модулями.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Единая тема методическая для всех, чтобы вы понимали, это как раз таки воспитательный потенциал урока на 2023-2024-й.
Алена Сырова, СТВ:
Я согласна с тем, что методики отличные. Они могут быть написаны очень понятно, очень разно, очень здорово, но все упирается в реализацию конкретных моментов. Вот 17 сентября у нас совсем скоро будет, молодой праздник, который мы только учимся еще отмечать и объяснять подрастающему поколению. Есть понимание для взрослых людей, что это за праздник. И то, кто-то помладше, может быть, не до конца понимает и осознает, а совсем маленьким как объяснять? И здесь педагоги, это их задача. В методичке может быть написано абсолютно каким-то сухим языком. И опять же, вы же понимаете, что вы и я одно и то же предложение можем прочитать по-разному. Мы с вами можем от души постараться, а можем для галочки. И тогда вообще не будет никакого желания ни этот праздник отмечать, ни вообще об этой истории говорить.
Кирилл Казаков, СТВ:
Урок истории может пройти в классе с чтением и атласами, а может пройти, например, в Хатыни. И это будет совершенно другой урок истории.
Александр Кадлубай:
Об этом нужно спросить у директора комплекса «Хатынь», сколько за прошлый учебный год его посетило. Он вам ответит, что число обучающихся достаточно немаленькое. Я понимаю суть и посыл. Можно написать методические рекомендации, но они не будут выполняться.
Олег Дьяченко:
Учитель – ключевое звено.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давайте определимся. Если мы говорим про учебники по истории, можно спорить, где лучше там методика, где хуже, но то, что они полностью соответствуют Конституции страны, это факт. Другое дело, что был ряд моментов, которые стали особенно актуальными после 2020 года, которые в этих учебниках в свое время абсолютно осознанно, давайте говорить правду, не находили отражения. Поэтому, когда мы говорим об обновлении учебников по истории Беларуси, мы должны давать конкретно, честно фактуру по коллаборационизму, по геноциду, по оккупации поляками Западной Беларуси, по преступлениям геноцидной «Армии Крайовы». Вот эти вещи должны найти отражение в учебниках средней школы и в вузовских учебниках по истории.
И самое главное то, о чем вы говорили. Вы говорили об эмпатии, о сопереживании, об эмоциях. Только тогда исторический материал усваивается как элемент своего, когда он учеником проживается как элемент личной трагедии семьи, народа. И здесь очень важен квалифицированный учитель. Это первый момент. И второй момент, над чем мы должны работать. Над линейкой не только учебников, но и мультфильмов, но и определенных дополнительных факультативов, минимальных роликов, иллюстративных, эмоциональных, берущих за сердце. В том числе, извините, для не толстых монографий, у нас их достаточно, а для книжек в том числе для домохозяев, чтобы каждый этап, каждый период истории страны, маркируясь важнейшими личностями, памятниками архитектуры, традиционной культуры, оставлял след эмоций. Все не могут быть историками, но гордиться своей страной, понимать, когда она началась и почему такой флаг у нас, а не другой, обязаны все.
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