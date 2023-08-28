Марзалюк: все не могут быть историками, но гордиться своей страной обязаны все

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу « По существу » пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Алена Сырова, СТВ:

Я согласна с тем, что методики отличные. Они могут быть написаны очень понятно, очень разно, очень здорово, но все упирается в реализацию конкретных моментов. Вот 17 сентября у нас совсем скоро будет, молодой праздник, который мы только учимся еще отмечать и объяснять подрастающему поколению. Есть понимание для взрослых людей, что это за праздник. И то, кто-то помладше, может быть, не до конца понимает и осознает, а совсем маленьким как объяснять? И здесь педагоги, это их задача. В методичке может быть написано абсолютно каким-то сухим языком. И опять же, вы же понимаете, что вы и я одно и то же предложение можем прочитать по-разному. Мы с вами можем от души постараться, а можем для галочки. И тогда вообще не будет никакого желания ни этот праздник отмечать, ни вообще об этой истории говорить.

Кирилл Казаков, СТВ:

Урок истории может пройти в классе с чтением и атласами, а может пройти, например, в Хатыни. И это будет совершенно другой урок истории.

Александр Кадлубай:

Об этом нужно спросить у директора комплекса «Хатынь», сколько за прошлый учебный год его посетило. Он вам ответит, что число обучающихся достаточно немаленькое. Я понимаю суть и посыл. Можно написать методические рекомендации, но они не будут выполняться.

Олег Дьяченко:

Учитель – ключевое звено.